No es ningún secreto que en Zarzuela se vive con intensidad Eurovisión. Y prueba de ello ha sido el último encuentro de los Reyes con Blanca Paloma, la representante de España en el certamen musical que se celebrará el próximo 13 de mayo en Turín. Una coincidencia que ha dejado para el recuerdo una anécdota que la cantante no olvidará jamás.

Cuando la artista estaba a punto de marcharse, Sus Majestades le han pedido que cantase para ellos. «Broche de oro, me he quedad…bueno, estoy en shock. Y ha sido Letizia la que me lo ha pedido, así que ha sido un honor», confesaba Blanca Paloma para Ya es mediodía. Pero el momentazo vivido ha ido un paso más allá, pues la Reina ha sido clara con ella, dándole el visto bueno a su tema Eaea: «Bueno, da igual cómo quedes, lo importante es que llevamos una buena propuesta». Y es que, el ‘Chanelazo’ del año pasado ha puesto el listón muy alto. Sin embargo, esta mezcla de flamenco y urbano seguro romperá todos los parámetros. Y la mujer de Felipe VI será testigo de ello desde Palacio, donde reúne a la familia cada año para disfrutar del certamen.

Tal y como contábamos desde Look, en 2019 pudimos saber que Letizia reunió a sus hijas, Leonor y Sofía, a su hermana Telma y a su madre, Paloma Rocasolano, para disfrutar del certamen musical con una merienda-cena de sábado de chicas. Pues, además de la afición conocida de la hermana de la Reina por Eurovisión, pasión heredada de su madre, ese año jugó a favor la actuación de Aldred y Amaia, ya que la infanta y la princesa eran fanáticas de la edición de ese año de Operación Triunfo.

Asimismo, se pudo saber que Chanel recibió el año pasado un mensaje de Sus Majestades, que no dudaron en felicitarla por hacer historia en Eurovisión: «Señora doña Chanel Terrero Martínez. De Sus Majestades los Reyes. Muchísimas felicidades por tu fantástica actuación en Eurovisión. Has hecho historia para España en este festival de la música al alcanzar ese tercer puesto tras una reñida final en la que obtuviste el reconocimiento tanto del jurado como del público. Queremos transmitir también nuestra enhorabuena al equipo que te acompañó y agradeceros haber representado tan bien a España y habernos hecho sentir tan orgullosos. Con un fuerte abrazo. Felipe y Letizia».

Y este no es el único vínculo que ha unido a Letizia con Eurovisión. Antes de elegir la representante definitiva de España, se celebró el Benidorm Fest en el que participaron 18 cantantes repartidos entre dos semifinales. Y uno de ellos destacó por encima de los demás: Alice Wonder. Con tan solo 25 años, se postuló como una de las favoritas del certamen gracias a su tema Yo quisiera, sin embargo, la Reina ya pudo disfrutar de su arte mucho antes.

La Casa Real contó con la artista para el homenaje a las víctimas del coronavirus que tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid en julio de 2022. Fue entonces cuando Alice emocionó a todos los presentes con su versión de Lucha de gigantes de Antonio Vega, llegando incluso a provocar que la mujer de Felipe VI derramase alguna que otra lágrima. Ahora, aunque la artista que hizo llorar a la monarca no será finalmente quien viaje hasta Turín para representar a nuestro país en el certamen europeo, seguro que la mujer de Felipe VI no se perderá por nada del mundo el espectáculo.