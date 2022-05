Chanel, emocionada al recibir una felicitación muy ‘royal’ en plena rueda de prensa

En plena resaca de emociones tras lo vivido en el festival de Eurovisión 2022, Chanel ha vuelto a acaparar el foco mediático. Lo ha hecho como gran protagonista de la rueda de prensa que ha ofrecido Televisión Española durante este mismo mediodía, contando con la compañía de la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre; el nuevo director de contenidos de RTVE, José Pablo López; la jefa de la Delegación Española en Eurovisión, Eva Mora; la directora de Originales de RTVE, Ana María Bordás; y por último, su equipo de baile, formado por Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Pérez.

Dado que en los últimos días han ido in crescendo los rumores sobre un posible error en el recuento de los votos eurovisivos que haría ascender a Chanel hasta el segundo puesto, muchos han sido los periodistas allí presentes los que han querido preguntar a la cantante en cuestión sobre su opinión, algo a lo que ella misma ha intentado quitar hierro en todo momento: “Con lo que hemos hecho, ya lo tenemos ganado, y lo que tenga que pasar pasará”, apuntaba. No obstante, considera también a Ucrania un justo ganador: “Conforme a lo de Ucrania, en la final me levanté con la canción en la cabeza. No puedo decir otra cosa nada más que estamos contentos en la posición, nos enfocamos en lo que hemos hecho”, zanjaba.

Durante estos días todas las miradas estaban puestas en los compañeros de Chanel en Benidorm Fest y en las reacciones de éstos a su gran actuación en Turín, más aún sabiéndose el revuelo a nivel nacional que se creó porque algunos consideraban como “tongo” la elección de la hispano-cubana: “Tenemos un grupo de WhatsApp y mi teléfono está reventado. No me he puesto a analizar si me han escrito o no me han escrito. Sí que he visto movimiento de ‘Chanel, estoy contigo’. Me quedo con lo bueno. Lo malo no nos aporta”, señalaba, aclarando así que aún no ha tenido tiempo en hacer recuento para ver si algunos rostros conocidos como los de Tanxugueiras o Rigoberta Bandini le escribieron nada más levantar al público en Eurovisión.

Y entre las numerosas muestras de cariño que ha recibido desde su subida al pódium en el festival más conocido de música a nivel internacional, ha destacado especialmente una de ellas. Esta no es otra que la de la Casa Real. Sus Majestades no han desaprovechado la oportunidad de felicitar a la artista por medio de una carta que ella misma se ha encargado de abrir en pleno directo y sin poder evitar expresar su perplejidad ante lo que estaba sucediendo: “Es muy fuerte. Están pasando tantas cosas fuertes que no te da tiempo. Estamos en un ‘es muy fuerte’ constante”, aseguraba, procediendo a leer el mensaje de los Reyes: “De Sus Majestades los Reyes, muchísimas felicidades por tu fantástica actuación en Eurovisión. Has hecho historia para España en este festival de la música al alcanzar ese tercer puesto tras una reñida final en la que obtuviste el reconocimiento tanto del jurado como del público. Queremos transmitir también nuestra enhorabuena al equipo que te acompañó y agradeceros haber representado tan bien a España y habernos hecho sentir tan orgullosos. Con un fuerte abrazo, Felipe y Letizia”, terminaba el comunicado.