Eurovisión 2022: Chanel hace historia y Ucrania se corona como ganadora

¡Eurovisión 2022 ya está aquí! Este año, con la vuelta a la normalidad, Turín (Italia) ha acogido la 66ª edición del talent musical. Mika, Laura Pausini y Alessandro Cattelan han sido los maestros de ceremonia y la noche ha estado llena de emoción y mucha tensión. Por el Pala Olímpico de Turín han pasado 25 países compuestos por grandes artistas, cumpliéndose así el regreso de uno de los eventos más esperados del año. Y, después de tanto hacerse de rogar, ha llegado el momento más emocionante de la noche: las votaciones. Los nervios se han podido palpar en el ambiente y las puntuaciones han estado muy reñidas entre los candidatos a llevarse el micrófono de cristal. Pero, como pasa en todo concurso, solo ha podido haber un ganador, y ese ha sido Ucrania.

Ucrania se proclama ganadora

La banda Kalush Orchestra ha triunfado por todo lo alto con una canción titulada Stefania. La actuación ucraniana ha conseguido conquistar los corazones de todos los países y, con un total de 631 puntos, se han coronado como los ganadores de la noche, alzando así el micrófono de cristal.

El país ausente de la edición ha sido Rusia, expulsado del evento debido a la guerra en Ucrania. Y este último país, con Stefania interpretada por Kalush Orchestra -que desde un principio se coronó como primera opción ganadora en las casas de apuestas- ha actuado en el puesto 12 del segundo bloque de la gala, una actuación de lo más esperada que ha arrasado en la gala. La canción con la que han representado a su país fue compuesta antes de que estallase la guerra, pero ha cobrado ahora un significado especial, convirtiéndose así en un himno por la paz que ha sorprendido a todo Turín. “Siempre encontraré el camino a casa, aunque todos los caminos estén destruidos”, es parte de la letra. Para los seis integrantes de la banda, este certamen musical ha significado una oportunidad única para que el mundo ponga su foto en la crisis humanitaria que está viviendo su país.

El ‘chanelazo’ y su sorpresa en escena

Ha sido una noche mágica donde Europa ha vuelto a brillar por todo lo alto teniendo como gran protagonista la música. Y España ha estado a la altura, con la representación de SloMo de la mano de Chanel. Con un tercer puesto y 459 puntos, la artista ha conseguido situar a nuestro país en una posición nunca vista, logrando hacer historia en el concurso. La mejor posición de nuestro país desde 1995. Por primera vez, los suecos, los reyes de Eurovisión, han dado 12 puntos a España. Y es que, en esta ocasión el ‘chanelazo’ se ha confirmado, pues semanas antes de esta gran final, todos los rumores situaban a la cantante entre una de las favoritas de la gala. Una perfección en la coreografía y una delicadeza en la voz que ha convertido la actuación en uno de los momentos más emocionantes de la noche.

Vestida por Palomo Spain, la representante de España ha salido al escenario enfundada en un espectacular traje de aire español, un mono negro confeccionado con 50 mil cristales de Swarovski cosidos a mano combinado con una torera al más puro estilo castizo. Pero no ha quedado todo ahí, pues la cantante y bailarina ha sorprendido al público con un elemento hasta el momento desconocido en escena: un abanico. Un elemento muy español que se ha coronado como la guinda del pastel.

Pero el camino de Chanel no ha sido fácil. La cadena pública TVE decidía retomar el mítico Festival de Benidorm para elegir la candidatura que representaría a España en Turín, sin imaginar la polémica que esto iba a conllevar. Sobre el escenario brillaron propuestas muy diferentes y variadas, entre las que se encontraban las Tanxungueiras y Rigoberta Bandini, que se postularon como las ganadoras del formato antes de que comenzara la preselección española. Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados y Chanel con SloMo se convirtió en la ganadora de la velada. Pero su victoria pronto inundó las redes sociales de polémica, pues los usuarios del universo 2.0 se posicionaron contra la cantante catalana. Pero la artista, cual ave que resurge de sus cenizas, supo salir del paso y coronarse como una de las favoritas de Eurovisión, donde finalmente ha quedado en tercer puesto, dejando a España en un muy buen lugar, una posición que hacía años no se veía.

Las redes se vuelcan con España

Tras una increíble actuación de 10, Chanel se ha bajado del escenario emocionada y con lágrimas en los ojos. “Estoy llorando, pero de emoción. Ha sido increíble. ¡Gracias a todos!”, han sido sus primeras palabras después de brillar en Eurovisión.

Una noche llena de emociones en la que las redes sociales se han volcado al completo con Chanel, inundado el universo 2.0 de mensajes de apoyo y orgullo hacia la artista que ha representado a España en este talent musical tan esperado. Jorge Javier Vázquez, que ha arrancado el Deluxe más tarde para no perderse el espectáculo ha descrito la emoción que ha sentido al verla: “Cómo lo ha hecho la señora… Hacía tiempo que no me emocionaba viendo Eurovisión. He sentido tanta emoción, de verdad ha sido brutal”. Pastora Soler se ha pronunciado en las redes sociales minutos después de la actuación, dejando un mensaje claro, contundente y muy emotivo: “Emoción, pelos de punta, orgullo… Para tu país ya has ganado!!!!”. De igual forma, Soraya Arnelas se ha quedado sin palabras: “HIJA MÍA! Te habrás quedao a gusto”. Por su parte, Barei ha calificado de “BRUTAL” la actuación, mientras que para Malú ha sido “increíble”. Todo un país volcado con ella y toda la industria musical unida en este día tan especial.

Emoción, pelos de punta, orgullo….

Para tu país ya has ganado !!!! @ChanelTerrero #CHANELAZO — Pastora Soler (@PastoraSoler) May 14, 2022

Antes de salir al escenario, algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional han apostado por ella deseándole lo mejor en las redes sociales. “Hoy todas a tope contigo”, ha escrito Rigoberta Bandini, su excontrincante del Benidorm Fest, que se quedo a las puertas de Eurovisión. Otra de las celebs que ha querido mandarle ánimos ha sido Rosa López, quien ha vivido en su propia carne la experiencia y sabe de sobra lo importante que es este día: “¡A dar lo que tenéis dentro, chicos! Toda mi energía para esta noche, ¡a disfrutar, tía! Besazo para ti y todo el team”. El rapero y cantautor Rayden también se ha pronunciado para posicionarse al lado de su compañera: “Hoy es el día, toda la suerte del mundo a mi compañera. Pase lo que pase, la mami ha llegado para quedarse”.

Hoy todas a tope contigooo @ChanelTerrero 🙌💗💗💗💗 — Rigoberta Bandini (@rigobandini) May 14, 2022

Asimismo, sus fans han querido arroparla a la salida del hotel para desearle lo mejor. “¡Equipazo! ¡Ganadora!” han sido algunos de los gritos que se han escuchado. Unas muestras de cariño que han emocionado a Chanel que, con lo sentimientos a flor de piel, ha podido contener las lágrimas.

Un segundo puesto

Aunque el año pasado, Reino Unido no logró estrenarse en el marcador, este año ha sido todo lo contrario. Sam Ryder con el tema Space Man, que partía como uno de los grandes favoritos para ganar el talent musical, ha logrado posicionarse segundo en el ranking con 466 puntos. Y es que, el cantante ha impresionado al público con una poderosa balada gracias a su voz, una de las mejores de la edición. A pesar de estar flotando en el cosmos, el británico ha preferido mantenerse con los pies en la tierra antes de salir a actuar: “Es fácil emocionarse con las encuestas, los números son divertidos, pero no puedes fiarte mucho de ellos”.

La canción elegida para representar a Reino Unido en Eurovisión “trata sobre la sensación que tienes cuando consigues algo que llevas mucho tiempo buscando y cuando lo consigues te das cuenta de que ya lo tenías desde hace mucho tiempo”, tal y como él mismo explicó. Un tema compuesto por Amy Wadge, Max Wolfgang y el propio Sam Ryder, que se ha convertido en uno de los más aplaudidos por la prensa especializada. Si hubiera vencido habría sido la primera victoria de Reino Unido en 25 años, pues la última la logró Katrina & The Waves en 1997 con la canción Love Shine a Light. “Los británicos piensan que Europa no nos quiere y no estoy de acuerdo. Yo no he notado nada de eso en los países que he visitado estos meses. No he sentido esa energía en absoluto”, confesó. Sin embargo, aunque no ha conseguido encabezar la lista, Reino Unido se ha convertido en el 2º de la lista final de Eurovisión 2022.

Fuera del podio

Suecia, uno de los países que más veces ha ganado Eurovisión, con seis victorias, ya formó parte del top 5 de las apuestas antes de comenzar. Su representante, Cornelia Jakobs ha sido una de las rivales de Chanel en la gran final y una de las favoritas para alzar el micrófono de cristal en esta 66ª edición del festival. La canción Hold Me Closer es una balada que trata de una ruptura amorosa que la cantante vivió en primera persona. Escrita desde el corazón, Cornelia ha comenzado la actuación desde la oscuridad, iluminada en amarillo de forma tenue. Una puesta en escena sencilla, intimista y cercana que ha llegado al corazón de los eurovisivos. Sin embargo, y pese a estar muy reñido, Suecia ha quedado en 4º lugar, con un total de 438 puntos.