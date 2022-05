El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sigue siendo una de las problemáticas más sonadas en los medios de comunicación. Desde que comenzara el pasado mes de febrero muchas han sido las consecuencias de una guerra que no ha sido aún condenada. Tras conocerse la noticia, centenares de rostros conocidos pusieron su granito de arena para poder ayudar con la causa. Así, Victoria Federica recaudó alimentos en una parroquia o Aldo Comas se desplazó hasta la frontera con Ucrania para entregar material y objetos de primera necesidad y regresar con refugiados. Y ahora, Angelina Jolie ha querido hacer lo propio.

La famosa actriz estadounidense se ha desplazado hasta la ciudad de Leópolis en una visita personal «para ayudar a los ucranianos», según informa la agencia UNIAN. Allí, la intérprete de Maléfica ha querido estar junto a los niños y los heridos que se encuentran en la ciudad. Y es que, su solidaridad y su empeño por ayudar en todo lo que puede siempre ha sido uno de sus fuertes. Por eso, a pesar de ser embajadora especial de la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR), UNIAN ha confirmado que la actriz ha viajado hasta Ucrania a título personal. En este primer día, la intérprete de Lara Croft ha visitado un centro médico, un internado, una estación de tren y una cafetería, según han señalado los medios locales. Una visita sorpresa que nadie se esperaba, pero que ha sido recibida con los brazos abiertos.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022