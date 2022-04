Sol Macaluso se plantea su vuelta al trabajo mientras sigue plenamente volcada con Ucrania

A día de hoy, podría decirse que Sol Macaluso se ha convertido en una de las figuras más conocidas en el ámbito del periodismo nacional. A sus 27 años, la comunicadora no tuvo reparo alguno en coger el micrófono de Telecinco e informar de la situación por la que estaba pasando Ucrania a consecuencia de los ataques por parte de Rusia. Unos difíciles momentos a los que la argentina supo sobreponerse con éxito, colándose en los corazones de la audiencia, que ha querido saber más sobre ella.

Después de haber protagonizado una entrevista en el Deluxe para dar a conocer su faceta más personal, y de haberse volcado plenamente con el pueblo ucraniano a la hora de adoptar incluso a una niña, Sol sigue ayudando al país dirigido por Zelenski, habiendo acudido en esta última ocasión a la actuación ofrecida por el Ballet Nacional de Ucrania, Virsky. El espectáculo tuvo lugar durante la pasada noche del día 5 de abril en el Teatro Coliseum de Madrid, momento en el que Sol no dudó en acercarse a sus compañeros de profesión para desvelarles lo que había sentido con la función: “Me ha encantado. Me ha revuelto todo por dentro. Me ha gustado mucho que estuviera la sala llena. Creo que nos hemos emocionado todos y teníamos que estar aquí esta noche”. Y es que, por si fuera poco, también quiso compartir su emoción con algunos ucranianos a los que conoció en plena guerra: “Hice videollamada con Maxi y con Stephan, mis compañeros ucranianos, para que vean que desde aquí estamos haciendo mucha fuerza para que todo eso acabe cuanto antes”, puntualizaba.

Con respecto a una posible vuelta a Ucrania, Macaluso lo tiene claro: “Estaría preparada psicológicamente, pero lo que necesito es descansar. Todavía no estoy durmiendo bien, ahora me voy a tomar unas vacaciones y luego, si Dios quiere, si no es ahora será más adelante, voy a volver seguro”, aseveraba, sacando a la luz las secuelas que ha conllevado su función periodística en plena guerra: “Me cuesta dormir. Creo que estoy todo el tiempo pensando que tengo un directo o que tengo que preparar una información. Me cuesta mucho conciliar el sueño, y cuando lo hago, duermo muy poco. Mi padre es médico y me está ayudando con eso”, confesaba, mientras agradecía el apoyo recibido por personas de todos los rincones del país.

Pese a que Sol está dispuesta a seguir en el foco mediático mientras cuenta la realidad bélica que se está viviendo en muchos países del planeta, está segura de que no quiere convertirse en personaje y que no dará ningún paso que tenga que ver con un reality. Sonaron fuerte los rumores sobre su posible participación en la próxima edición de Supervivientes, algo que ella ha desmentido de manera contundente: “Para nada, no va conmigo. Respeto mucho a la gente que va y que lo consume, pero no es para mí”, apuntaba, dejando entrever que el mundo del corazón no es algo que le atraiga especialmente.