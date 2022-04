Carlos Lozano ha vuelto a la pequeña pantalla. Y no lo ha hecho de cualquier manera, sino como presentador del Viernes Deluxe. Tras varios meses alejado del foco mediático, el actor ha tomado las riendas del programa nocturno mientras Jorge Javier Vázquez se ausentaba por unos minutos. “Volver a presentar y hacerlo, ni más ni menos, que en el Deluxe”, ha anunciado arropado por el público.

Convertido en el maestro de ceremonias del espacio de Telecinco, Carlos ha arrancado el programa presentando a los colaboradores y anunciando a los invitados de la noche. “¿Teníais ganas de verme o no?”, ha saludado gritando a los espectadores. Sin embargo, la sorpresa ha durado poco, pues María Patiño ha intervenido rápidamente para dar la bienvenida a Jorge Javier Vázquez: “El hecho de que presentes a Kiko como el gran Kiko Matamoros… Te has quedado caduco. Aquí hay una nueva generación que está naciendo. Vamos a recibir al presentador real del programa”. En ese momento, el minuto de gloria de Lozano ha finalizado y ha cogido el papel que le respondía, el de invitado al programa.

Una divertida forma de hacer frente a las críticas que el actor ha estado recibiendo en los últimos tiempos. Durante toda la semana, se ha cuestionado el papel que Carlos podría tener en la pequeña pantalla, aunque algunos consideran que su trabajo es “caduco”. El presentador, que asegura no entender por qué le llaman “juguete roto”, ha confesado que está deseando volver a ponerse frente a las cámaras. “Nos hacemos mayores. Llevo 37 años y es normal que vengan nuevas generaciones, pero no voy a aguantar que se diga que la televisión que yo hacía era una porquería. He hecho audiencias que ahora no se hacen y grandes formatos, como OT”, se ha defendido. Dejando claro que él “lleva presentando toda su vida porque lo suyo es innato”, ha cargado contra todos aquellos que le critican, reconociendo que actualmente hay muchas personas que han comenzado como presentadores pensando que serían los mejores y no han logrado tener éxito. “Siempre hay un formato para un profesional”, ha sentenciado.

Carlos analiza las duras declaraciones de Rosa López

Aprovechando su vuelta a la televisión, Lozano ha querido pronunciarse sobre las palabras tan comentadas de Rosa López. La última entrevista de la cantante se hizo tremendamente viral pues, echando la vista atrás sobre su paso por Operación Triunfo, Rosa dio unos testimonios que dejaron a más de uno con la boca abierta. La intérprete de Europe’s Living a Celebration desveló los peores momentos del talent show, asegurando que mintió sobre sus orígenes y que se vio obligada a decir que quería adelgazar. Después de que muchos medios de comunicación se hicieran eco de las palabras de la artista, Carlos Lozano también ha querido dar su punto de vista.

“A Rosa la respeto y la quiero, es mi niña. Son mis niños. Lo que digan será porque lo han sentido», ha comenzado explicando. Asegurando que nunca tendría unas malas palabras sobre los concursantes de la edición, ha confesado que nadie supo gestionar el éxito de aquello y que el ritmo del programa fue excesivo incluso para él. “Fue un ritmo trepidante. Fue un fenómeno social. Hay muchas personas que no aguantaron ese ritmo tan brutal. Me hacía diez galas a la semana. Yo mismo estaba agotado. Todos esperábamos que Rosa fuera cantante de gospel, pero creo que su productor se equivocó”, ha opinado.

El presentador también ha insistido en que la joven le transmitía ternura, pues esta lo pasaba mal en todas las galas del programa más exitoso en aquellos tiempos de TVE: “La pobre siempre estaba llorando. Es muy buena persona y siempre estaba fatal”. Además, ha opinado que el problema de Rosa fue “tener detrás a un padre muy controlador que no tenía ni idea del negocio”. La intérprete de Yo no soy esa confesó a Jordi Évole que actualmente tenía que seguir trabajando para conseguir otra oportunidad, algo que Carlos ha enlazado con su falta de confianza y la mala gestión del programa: “Otros concursantes como David Bisbal tuvieron productores que crearon buenos discos, acordes con su estilo. Pero a ella no se le hizo un buen disco, por eso no triunfó como debiera”.