Carlos Lozano revela el motivo por el que desapareció de la televisión

Ha pasado un año desde que Carlos Lozano desapareció de la televisión. Sin embargo, este sábado ha reaparecido en el ‘Deluxe’, convirtiéndose en su invitado estrella. A lo largo de la entrevista, el que fue concursante de ‘Supervivientes’ ha revelado los motivos que le llevaron a tomarse un respiro del medio que tanto a amado siempre y cómo lo pasó mientras contrajo coronavirus, entre otras cosas. He estado un año desaparecido y peleado con todo el mundo», ha comenzado diciendo. “Yo creo que exploté al final. Acabé harto de todo. Reventé y dije que ya basta”, ha añadido muy sincero.

El presentador que protagonizó varias polémicas con su expareja, Miriam Saavedra decidió apartarse de la televisión por un tiempo. «Me cogí un año sabático. Llegaba a mi casa y me encontraba mal, y exploté al final. Acabé harto de todo, con todo lo que pasó con esta señorita -Miriam Saavedra- y dije basta», ha contado. Sobre si mantiene relación con la televisiva, Carlos ha asegurado que no. » No voy a hablar de ella. Le deseo lo mejor y ya está”, aseguraba el presentador. “A mí ella me pidió disculpas, las he aceptado y lo he asumido. No tengo sentimientos por ella, los tuve, pero ya no”, ha explicado.

Después, ha dicho que pensaba que la cadena le iba a dar una nueva oportunidad laboral. «Yo pensaba que me iban a llamar para alguna sustitución para un programa o algo, pero nada. Solo me llamaban para pelearme en los platós y no me sentía cómodo», ha asegurado con cierta decepción.



Por si fuera poco, Lozano, que se ha mostrado muy cómodo en el plató, ha relatado su experiencia con el coronavirus. “Me llamaron para citarme para la vacuna, pero no podía y la retrasé una semana. Bien, pues fue ahí cuando me contagié”, ha desvelado ante la atenta mirada de los colaboradores y de Jorge Javier Vázquez.

«Pasé miedo. Todavía no he recuperado el olfato y el gusto… Me he pasado dos meses sin salir de casa, lo he pasado muy mal. Estuve yo solo con mi perro. Lo tenía que sacar, así que salía tapadísimo y a un pinar que hay cerca de Barajas para así no ver a nadie. La primera vez me dio fiebre, fui a hacerme la prueba y di positivo (…) Me sentía como si me hubieran dado una paliza. No respiraba bien, pero no cogí neumonía”, ha explicado para después añadir que todavía tiene secuelas de la dolencia. “Esta mañana me he comido unas bravas y empezado a notar el picante”, ha afirmado mientras ha dejado claro que lo que no ha recuperado aún es el olfato.