Supervivientes | Los kilos que se han dejado en Honduras

‘Supervivientes’ ya ha llegado a su fin y todos concursantes ya están en sus casas, disfrutando de su familia y recuperando los kilos que han dejado atrás. Porque tras el mucho esfuerzo, el hambre y la distancia, casi todos ellos han terminado perdiendo peso, aunque la cantidad final no la han descubierto hasta su salida del reality.

Sin duda, el de volver a mirarse en el espejo es uno de los momentos más emocionantes para ellos, pues en las muchas semanas que han permanecido en las islas hondureñas no han podido ver sus reflejos. Esta edición ha tenido grandes cambios físicos, tanto por la pérdida de peso como por el cambio de look que han sufrido debido al crecimiento de su cabello o por el corte que se han hecho algunos de ellos.

Alejandro Albalá

Una de las pérdidas más sorprendentes ha sido Alejandro Albalá, que no podía más que abrir los ojos como platos al verse. No era para menos y es que ha perdido 11 kilos ‘gracias’ a la dieta del “pescado-arroz-pescado-arroz”, como él mismo la llamaba.

“¡Qué barbaridad! Más o menos ese era mi pensamiento”, decía, y es que ya se intuía que la pérdida era grande, pues todos los pantalones le quedaban anchos de más.

Olga Moreno

Este mismo miércoles Olga se podía de nuevo frente al espejo y descubría su nuevo físico. “Me gusta el look”, ha dicho tras verse con su nuevo cabello, y es que se cortó” el pelo a cambio de una recompensa. “Estoy encantada con mi pelo, con mi look. Estoy renovada”, contaba con una gran sonrisa. Eso sí, lo que la empresaria no se esperaba era la ‘pequeña’ cantidad de peso que ha perdido: 4 kilos y 900 gramos.

Tom Brusse

Mucho mayor ha sido la pérdida de peso de Tom Brusse, nada menos que 11 kilos y 200 gramos. “Tengo una cara que parece que tengo sesenta años con un cuerpo de diez años. Es impresionante el cambio, no me reconozco… ¡soy otra persona! El pelo tan rubio… eso mola, la verdad”, dijo tras verse y descubrir que “ya no tengo barriga”, es “lo mejor”, afirmó.

Antonio Canales

Antonio Canales también se quedó muy sorprendido. “¡Madre mía! Que no soy la misma persona. Madre mía la barriga, que no tengo barriga. Pero, ¿cuántos kilos he perdido? Si parece que soy yo cuando tenía treinta y algo años”, afirmó con una gran sonrisa al dejar atrás nada menos que 14 kilos.

Marta López

Marta López ha perdido 13 kilos tras su paso por el reality, y se notaba a la vista, pues está más delgada. Y eso que la colaboradora cogía el avión con un peso más bajo que de costumbre y, además, con mayor bronceado de lo habitual. Lo que no ha cambiado es su gran sonrisa.

Palito Dominguín

Palito tiene un cuerpo similar al de su queridísima hermana Bimba Bosé, es alta y delgada por constitución, por lo que su pérdida de peso no resulta tan drástica como la de algunos de sus compañeros. Cuando fichó por el concurso pesada 58,1 kilos.

Carlos Alba

El espectacular cambio físico de @Carlos_Alba_ tras su paso por #Supervivientes2021 ¡Ha perdido 21’5kg! 🤯😵 RT si estás flipando como nosotros🔥 ¿Qué os ha parecido su concurso? #Supervivientes14J pic.twitter.com/jHH8h12f7c — Supervivientes (@Supervivientes) June 14, 2021

Carlos Alba es un hombre musculoso y los 95’7 kilos con los que llegó a Honduras lo demostraban. Sin embargo, el paso de los días causaron efecto en él y, además de perder músculo, también se está quedando muy delgado. En total, el cocinero perdió 21 kilos y medio, el récord de la edición.

Agustín Bravo

El famoso presentador parece un hombre diferente. Mucho más delgado, hace tiempo que dejó atrás los 96,2 kilos con los que llegó a la isla, en la que adelgazó 11 kilos. Lo único imperturbable es su sonrisa.

Valeria Marini

La musa italiana se quedó sin parte de sus exuberantes curvas, aunque las piernas las sigue teniendo tan bonitas como siempre. Valeria llegó a Honduras pesando 80 kilos y salió de la isla con 68, es decir, 12 kilos.

Sylvia Pantoja

La prima de Isabel Pantoja ha reducido su cintura, los brazos y el abdomen, que lucen más delgados que al comienzo de la aventura, a la que llegó con 66,1 kilos. Antes de volver a casa, se pesó y descubrió que pesaba 11 kilos menos, lo que le puso muy contenta. “He adelgazado mucho. Las piernas me las veo como cuando tenía 30 años. Me gustan. Ya puedo ponerme minifalda otra vez”, dijo entre risas.