María Patiño se rompe al recordar que fue tachada de ‘mala madre’

Un especial sobre Rocío Jurado emitido en Viernes Deluxe ha emocionado a María Patiño hasta el punto de llegar a las lágrimas. Durante el análisis del documental sobre la vida de la artista, Lo siento mi amor, la periodista se ha sentido tan identificada con ella y su lucha feminista que se ha roto en plató y, armándose de valor, ha compartido con sus compañeros su confesión más difícil.

“Yo, particularmente, estoy bastante emocionada porque ella ha hablado de dos cosas que yo he vivido en una generación diferente”, ha comenzado diciendo. La primera cuestión hace referencia a su manera de vestir, pues ella siempre ha optado por prendas particulares, por un estilo nada común. “Cuando empecé a vestirme en los platós de televisión siendo periodista vivía con cierta culpa la manera de llevar un escote o ponerme una minifalda y no ir con el típico traje de chaqueta”, ha explicado. Sin embargo, la presentadora de Socialité se ha derrumbado al referirse a la segunda cuestión, haciendo referencia a las críticas que había recibido un tiempo atrás por su papel de ‘mala madre’. “El hecho de no criar a mi hijo por tener que trabajar en Madrid me ha supuesto una carga importante de sentirme señalada como mala madre. Cuando escucho a Rocío Jurado me doy cuenta de que es algo que todavía no he superado y que hace mucho daño”, ha confesado entre lágrimas.

Reconociendo que llegó a creerse todas las críticas, la colaboradora ha compartido cómo fue su experiencia al compaginar ser mamá con luchar por su trabajo: “Te revelas en el momento y después crees que, a lo mejor, estás haciendo las cosas bien. Mis circunstancias personales me llevaron a buscarme la vida en Madrid y acudí a mis padres para que me ayudasen. Durante mucho tiempo parecía que estaba haciendo algo incorrecto”. Con la voz quebrada ha confesado que aquellas palabras le hicieron tanto daño que, incluso, supuso para ella “un problema de autoestima y sentimiento de culpa” que ha arrastrado a lo largo de los años.

El documental ha comenzado con Lorena Gómez interpretando el tema Lo siento mi amor, que en el Deluxe han bautizado como «el primer himno feminista de la democracia». En ese momento, Patiño ha aprovechado para lanzar un alegato feminista: «Antes de nada, quería decirles algo que es real porque Jorge Javier Vázquez está a punto de llegar. La vida me ha dado la oportunidad de darles las buenas noches y decirles que soy mujer, y que tengo 50 años». Para finalizar, la periodista ha querido dar las gracias a Rocío Jurado por todos sus movimientos en la emancipación de la mujer. «Gracias a gente como Rocío Jurado y a otras grandes mujeres que han luchado y han roto paredes hemos tenido muchas puertas abiertas, aunque aún hay que romper más para tener los derechos que nos merecemos. Rocío, gracias».