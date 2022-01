Rocío Flores recibe el apoyo de José Ortega Cano en medio de su guerra con María Patiño  

Tras un complicado fin de semana marcado por unos fuertes dolores de cabeza que le han llevado a pasar un día en la cama y sin nada de luz, Rocío Flores ha reaparecido este lunes en El programa de Ana Rosa, espacio televisivo en el que colabora desde hace tiempo. Allí ha sido donde ha recibido una de las sorpresas más gratas e inesperadas que podía recibir, su “tete”, José Ortega Cano ha entrado por teléfono en directo para dedicarle unas emotivas palabras que han dejado constancia del fuerte vínculo familiar que les sigue uniendo a día de hoy. Y es que a pesar de que el maestro atendió al programa para hablar del reciente fallecimiento de su amigo y compañero de profesión, Jaime Ostos, también ha aprovechado la presencia de Rocío para saludarla, expresarle sus sentimientos, confesarle su opinión acerca de su faceta como colaboradora televisiva y también para darle un sabio consejo aplicable a la hora de lidiar con los medios de comunicación.

Tras procesarse numerosas muestras de cariño y confesarse lo tanto que se quieren el uno al otro mediante palabras de “te quiero” o incluso “te amo”, José ha felicitado a la joven por su perfección en cada una de sus apariciones públicas y le ha recomendado que siga siendo ella pese a todo. Sin duda, unas palabras que le han devuelto la sonrisa a Rocío Flores y que le han dejado realmente emocionada. Tras este épico comienzo de programa, la hija de Antonio David Flores y de Rocío Carrasco se ha puesto seria para responder a las críticas recibidas por María Patiño y Carlota Corredera, después de que esta aprovechase su intervención en El programa de Ana Rosa para poner en duda la credibilidad de la presentadora de Socialité, quien la acusó de ser “el brazo armado de su padre”.

La gallega y conductora habitual de Sálvame enseguida salió en defensa de su compañera de trabajo tras los ataques de Rocío Flores. Lo hizo en una actitud molesta, mirando fijamente a la cámara y confesando: “Tanto tú como Gloria Camila tenéis que respetar a las personas que trabajan en esta cadena, pido que respetéis a María Patiño y a las demás periodistas y presentadoras de la cadena que lo que hacen es su trabajo y no piensan como vosotras dos. Estáis un poquito desubicadas me parece a mí” afirmó sin reparo. Por su parte, María Patiño aprovechó su programa para responder de manera tajante a la hija de Antonio David, quien además de cargar contra su profesionalidad, dejó entrever sus intenciones de zanjar el asunto por la vía judicial.

Hoy la pelota ha vuelto a caer en manos de Rocío y, como no podía ser de otra manera, ha optado por seguir alimentando la polémica. Lejos de querer firmar la paz contra las que tal vez estén consideradas como las mayores enemigas de su padre, la joven ha manifestado: “Yo no tengo nada en contra de María como persona porque la he visto una vez en la vida, pero lo que dije el otro día lo mantengo hoy, no tiene credibilidad ninguna”. “Me podría tirar aquí ocho programas diciendo lo que es mentira de todo lo que dice” ha continuado.

De la misma manera, también ha dedicado unos minutos de su tiempo para lanzar un nuevo dardo a Corredera, para quien ha pronunciado las siguientes palabras a modo de defensa: “Gloria y yo somos dos personajes que estamos trabajando en la cadena, pero nunca hemos contado nuestra historia. Hemos vivido demasiado y creo que demasiado ubicadas estamos como para que me hables en esos términos. Yo nunca te he faltado el respeto” le ha advertido.

Sin duda, la guerra entre Rocío Flores y las defensoras de su madre continúa formando parte de la cruda realidad. La polémica está cada vez más viva y parece que ninguno de los bandos está por la labor de retratarse. Sea como fuere, Rocío no puede más, está cansada de los ataques, de las críticas y de las especulaciones y así lo ha hecho saber al expresar: “me siento daño colateral de mi padre por todas partes […] Porque tengan una guerra abierta con él no me tienen que llevar a mí por delante. Si queréis derribar al muro, derribar al muro, pero dejad a la pared tranquila” ha concluido visiblemente afectada. Considera que se ha convertido en el blanco fácil de los allegados de su madre únicamente por la estrecha relación que mantiene con su padre, pero ni aun con esas está dispuesta a romper lazos con su progenitor.