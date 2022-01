La reacción de Ortega Cano a la muerte de Jaime Ostos: “Ayer mismo me mandó un WhatsApp”

Nadie podía imaginarse que la tarde del sábado estaría marcada por una triste noticia. Jaime Ostos fallecía a los 90 años este mismo día a consecuencia de un infarto mientras disfrutaba de un viaje junto a su esposa y algunos amigos en Colombia. Una difícil situación que ha marcado el panorama nacional en las últimas horas y a la que cada vez más rostros conocidos han reaccionado.

Uno de los primeros en pronunciar unas bonitas palabras dirigidas al torero ha sido Ortega Cano. El diestro ha irrumpido telefónicamente en el plató de Viva la vida para expresar el gran dolor que había sentido al conocer el fallecimiento de su compañero de profesión: “Estoy triste por el fallecimiento. Somos muy amigos de María Ángeles y de Jaime, y bueno, aunque la edad va avanzando nunca uno piensa que esto puede llegar”, afirmaba aún en shock tras la pérdida de Ostos. “Ellos estaban en Miami en un principio y después en Cartagena de Indias, y después me mandaban WhatsApps de todo lo que hacían, de dónde estaban, de cómo lo estaban pasando de bien, y la verdad es que ha sido una cosa muy fuerte”, explicaba a Emma García.

Pese a los miles de kilómetros que les separaban, el marido de Ana María Aldón ha sido uno de los primeros en enterarse de la muerte de su compañero: “Me he enterado a través de unos amigos de ellos y míos, que me han hecho una videollamada y me lo han dicho. Casualmente me habían mandado un WhatsApp ayer del maestro toreando con un capote allí y disfrutando. Quién iba a decir que iba a ser la última vez que iba a torear de salón”, desvelaba, dejando entrever que Jaime había disfrutado tanto de sus seres queridos como de su gran pasión hasta en los últimos momentos en vida. “Teníamos mucho contacto y me contaban todo lo que estaban haciendo y estaban compartiendo los momentos de su vida conmigo y con Ana. Son 90 años los que tiene y ojalá podamos llegar todos, pero siempre duele”, finalizaba su reflexión.

Este durísimo varapalo ha pillado completamente desprevenido a Ortega Cano, que se encontraba disfrutando de la compañía de Ana María Aldón tras una Navidad un tanto complicada. La diseñadora y su hijo dieron positivo en coronavirus, motivo por el que tuvieron que permanecer confinados incluso durante la cena de Nochevieja, en la cual el diestro estuvo acompañado por Gloria Camila y José Fernando. No obstante, él no ha sido el único que ha cogido el teléfono para ponerse en contacto con el programa de Telecinco, también lo han hecho Jacobo y Gabriela Ostos. El hijo de Jaime era el encargado de desvelar algunos detalles sobre el fallecimiento, entre ellos que su padre sería incinerado en los próximos días pese a que toda la familia aún no había asimilado esta despedida. Por otra parte, Gabriela afirmaba haber enterrado el hacha con su padre y guardar un recuerdo de él cargado de buenos momentos y de esa vitalidad que tanto le caracterizaba.