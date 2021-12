En una época tan familiar como la navideña, cabe destacar que las emociones están más a flor de piel que nunca. Algo que ha ocurrido también en el ámbito televisivo, donde algunos periodistas no han podido evitar sacar su lado más personal al recordar los momentos vividos junto a sus seres queridos. Este ha sido el caso de Emma García. Y es que pese a que la presentadora siempre intenta mantenerse hermética en todo lo relacionado con su vida privada, no ha podido reprimir sus lágrimas al ver en Viva la vida unas imágenes de lo más familiares que forman parte de su último reportaje para Lecturas.

La guipuzcoana admitió que se “había emocionado” en pleno directo de Telecinco al recordar a su círculo más cercano: “Las personas controladoras cuando hablamos de la familia… Son fechas complicadas”, reconocía mientras intentaba frenar sus lágrimas. “Tienes una niña a la que controlas y de repente dices ‘¿dónde está mi hija?’ Nos enganchamos porque las dos somos muy parecidas de carácter”, aseguraba la periodista, refiriéndose a su hija Uxue bajo la atenta mirada de Terelu: “Me pone como una moto porque es muy cañera”.

Lejos de dejar a un lado el tema, la presentadora quiso desvelar más detalles sobre el por qué de sus lágrimas: “Son fechas complicadas y difíciles… Qué os voy a contar, aquí todos intentamos entretener con muchísima alegría. Estoy feliz porque estamos en una gran familia que es Viva la vida, pero a veces hay situaciones difíciles y quieres estar más con ellos para darles todo el amor y cariño”, admitía Emma, que ni en el día de Navidad abandonó su programa.

En esta bonita declaración de intenciones no podía faltar el homenaje a su padre, a quien García considera su gran referente: “A mi padre nunca he tenido tiempo para decirle lo muchísimo que lo quiero, el referente que es para mí. (…) No conozco a una persona más fuerte, bondadosa y bonita. Siempre está ahí con una palabra bonita o un abrazo para todos sus hijos y nunca encuentro el momento para decírselo. Aita, que lo sepas. (…) Mucha gente ve tu imagen al controlarte y necesitan sentir que eres como ellos”, finalizaba consiguiendo emocionar al resto del equipo de su programa, entre ellos a la hija de María Teresa Campos. Terelu aseguró que a veces era necesario sacar a la luz esta actitud tan humana: “Lo que más me ha acercado a ti es verte emocionarte. Hay veces que el público necesita verte como cualquiera de nosotros. Las personas que estáis reprimiendo todo el día sois mucho más emotivas”, expresó la madre de Alejandra Rubio a su compañera y amiga.

Por si fuera poco, Emma García también quiso hacer referencia a su marido, con quien siente la misma pasión que el primer día pese a llevar media vida junto a él: “Es un tipo maravilloso, el mejor compañero de vida y maravilloso en la cama. Puedes hablar con él de todo, es un apoyo y en una pareja tan larga si no hay admiración y pasión…”, se sinceraba en Lecturas.