Alejandra Rubio y Raquel Mosquera se han convertido en dos de las grandes protagonistas este fin de semana durante una de las emisiones del espacio Viva la vida en Mediaset. A pocos días del esperado estreno de la nueva docuserie sobre la vida de Rocío Jurado -previsto para este 13 de diciembre-, la hija de Terelu Campos no ha dudado en defender a Rocío Carrasco, a quien considera de su familia, ante algunas afirmaciones por parte de la segunda esposa de Pedro Carrasco.

Rocío Carrasco ha llamado en directo al programa para contar algunos detalles de lo que podemos esperar en esta nueva docuserie: “se trata de algo muy bonito que me propusieron desde la productora, es un homenaje a mi madre que muchas personas que la querían estar deseando ver, son cosas de mi madre y de mi padre, no tendrían por qué molestar a nadie, si no se ha hecho nada no hay por qué tener miedo», ha dicho.

Tras la llamada de Rocío, Raquel Mosquera no ha podido evitar intervenir y ha hecho unas impactantes afirmaciones. La peluquera ha acusado a Rocío de mentir, en especial sobre un episodio relacionado con uno de sus embarazos: «Pedro jamás le hubiese dado una bofetada como dice ella en el documental. Si mintió en eso, ¿por qué no va a mentir en todo lo demás? Pedro lo único que le dijo es que tenía que apechugar con las consecuencias de su embarazo», ha dicho Mosquera.

La peluquera ha insistido en que en ningún caso es cierto lo que Rocío ha contado sobre este desencuentro con su padre, ya que ella estaba delante: «seré lo que quieras, pero una mentirosa no soy», ha asegurado. Raquel además ha arremetido contra Fidel Albiac y ha dicho que Rocío “le rompió el corazón a su padre”. «Esa persona -Fidel al que prefiero no nombrar- se quedó observando todo lo que Rocío decía y era algo que había orquestado él”, ha dicho sobre el marido de Rocío Carrasco, a quien describe como una persona fría y manipuladora: «Cuando Rocío hablaba con su padre él estaba delante con los brazos cruzados observando la conversación, como si estuviera pendiente del discurso que él le había preparado».

Unas declaraciones por parte de Raquel Mosquera que han hecho intervenir a Alejandra Rubio: «Raquel, tú también has insinuado cosas muy feas. Aquí venimos todos a trabajar y si estamos hablando de este tema tenemos que remar todos a favor de obra. Yo no tengo ningún problema con Raquel pero podré tener mi opinión», ha dicho la hija de Terelu Campos.

A pesar de que ha insistido en que no quiere problemas con sus compañeros, Alejandra Rubio ha dejado claro que en ningún caso va a tolerar ciertos comentarios en contra de Rocío Carrasco: «si estuviera Pedro aquí se sabrían muchas cosas y lo arreglaría por su hija, porque es su hija. Para mí se han insinuado cosas tan fuertes…Y Rocío ha mentido porque tú lo dices, pero ¿por qué no tengo yo derecho a creer a Rocío? No me quiero meter más, pero es injusto que se deje de mentirosa a una persona que cuenta su verdad y la verdad de su padre. Raquel ha sido clara, pero ¿no fue clara Rocío en el documental?», ha dicho.