El anuncio de la emisión de El último viaje de Rocío ha traído cola. La nueva docuserie de Mediaset promete desvelar el contenido de 18 contenedores con todo tipo de objetos, documentos y fotografías de Rocío Jurado. Un hecho histórico que no parece haber gustado mucho a Gloria Camila, y así lo ha manifestado en Ya son las ocho.

Al hacerse público su fichaje en el nuevo programa de Sonsoles Ónega, la hija de Rocío Jurado confirmó que estaba dispuesta a tratar todos los temas que tuvieran que ver con ella, y en esta ocasión no iba a ser menos. Tras haberse sumergido en una batalla legal con su hermana, la hija de Ortega Cano tiene claro que hará todo lo posible para que se descubra el menor número de datos posibles con respecto a su madre: “Voy a proteger la memoria de mi madre hasta donde pueda llegar”. Con estas palabras, la hermana de José Fernando reafirmaba su postura bastante enfadada ante el desconocimiento de este nuevo movimiento por parte de la cadena: “Me ha pillado por sorpresa. No sabía nada”, comentó.

Pese a que este documental sería lo más parecido a un homenaje por parte de Rocío Carrasco hacia su madre, Gloria Camila no lo vio con buenos ojos desde el primer momento. Tanto es así, que decidió acudir a los tribunales contra su hermana en cuanto supo que sacaría a la luz un diario de la cantante. La causa quedó archivada, pero la tía de Rocío Flores tiene claro que luchará contra viento y marea en todo aquello que tenga que ver con Jurado: “Voy a esperar al documental pero ya te digo que está todo en manos de los abogados”, insistió. “Dijo que había solo un documento y que no había más que aportar, pero el cebo de esta docuserie dice que hay documentos muy comprometedores… Me he enterado por televisión que hay 18 contenedores con sus cosas. Como espectadora diría que es una maravilla, pero como hermana hay cosas que no comparto”, explicó muy tajante, dirigiéndose a su hermana en Ya son las ocho.

Pero no todo fueron “dardos envenenados” hacia la ex de Antonio David Flores. Gloria Camila ha tendido un puente con su hermana dejando una puerta abierta a que se produzca una conversación entre ambas: “Me hubiese gustado ver todo antes de que se publicase a todo el mundo… Yo no llamo a mi hermana porque no me pertenece dar ese paso, pero siempre estaré disponible para tratar cualquier tema con una, dos o las conversaciones que sean necesarias”, confesaba. ¿Estaremos a punto de presenciar un acercamiento entre las hijas de Rocío Jurado?

Sálvame ofreció a Gloria Camila la invitación para ver El último viaje de Rocío en vivo y en directo, pero la joven lo rechazó. Y es que aunque algunas de sus compañeras, como Isabel Rábago, le hayan insistido en que el objetivo de Carrasco es proteger la memoria de su madre, la influencer sigue sin ver con buenos ojos la iniciativa y permanecerá alerta para dar pie a una nueva guerra si no considera apropiado el contenido.