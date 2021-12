Nada hacia presagiar lo que ocurriría este jueves 9 de diciembre. A última hora de la tarde, Sálvame sacaba a la luz una noticia que va a hacer tambalear a la familia Flores y Mohedano. Todavía quedan algunas semanas para que se emita la segunda parte de la docu-serie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, sin embargo, el próximo martes 14 de diciembre el formato presentado por Jorge Javier Vázquez hará un especial dedicado a Rocío Jurado.

El último viaje de Rocío, así se llama el especial en el que el telespectador podrá vivir en directo cómo se trasladan las pertenencias escondidas durante aproximadamente 15 años de la cantante. Unos minutos después de dar a conocer el tráiler, Rosa Benito lo visualizaba en directo en su programa, Ya son las 8.

La que fue pareja de Amador Mohedano no ha podido contener las lágrimas. «Me emociono», ha dicho en un primer momento al escuchar la voz de Rocío Jurado durante la última entrevista que dió antes de morir a Jesús Quintero.

«Lo de los contenedores no me dice nada porque su heredera, que es mi sobrina sí tiene que saber o al menos se tiene que haber preocupado de saber que hay ahí», ha dicho sobre los 18 contenedores en cuyo interior están los enseres de la artista. «Había 40 años de historia en la casa de La Moraleja -la que fue la vivienda de Rocío Jurado-, ella no tiraba nada, sus trajes más importantes los guardaba porque eran historia para ella. Entonces, por supuesto hay vídeos inéditos de conciertos que Amador Mohedano grababa. Todo eso lo tenía esa casa que tuvo que ser vaciada para venderla. Rocío Carrasco tiene que saber qué hay en esos contenedores», ha añdido Rosa.

Además, Rosa Benito ha explicado que no cree que haya «ningún documento comprometido». «Quiero creer que no lo hay porque Rocío era… lo que amaba era a su familia ante todo. Ella era feliz teniendo a toda la familia junta. No sé qué puede haber, ahí no puedo decir nada», ha explicado. «El despacho se desmanteló con mis cuñados y se lo entregaron a mi sobrina en maletas y no hay ningún documento que no hubiera dentro», ha dado a conocer la colaboradora de televisión. «Lo único que quiero por favor, que el nombre de Rocío Jurado quede limpio porque es lo único que ha hecho en su vida. No se ha metido nunca con nadie ni ha juzgado nada ni a nadie. Ha luchado por su carrera y un legado que ha dejado en la música de este país», ha sentenciado.

Lo que se verá en el especial

“Habrá actuaciones y los familiares más cercanos están invitados», ha dado a conocer David Valldeperas. Para entender este episodio, hay que trasladarse al 14 de abril de 2008, noche en la que se llevaron los enseres de Rocío Jurado guardados en 18 contenedores a un almacen secreto situado en Madrid. «Hay 36 toneladas de material, esculturas, vídeos, fotografías…», ha Valldeperas.

Esos objetos, fotografías y demás recuerdos de la cantante serán llevados hasta el set de grabación de la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco. «Habrá dos helicópteros que cubrirán el viaje. Además, los seguidores de la artista podrán verlo in situ. En los próximos días, mañana -viernes-, o más bien el lunes revelaremos por qué puntos pasarán esos camiones», ha contado el director de Sálvame.