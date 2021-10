Rocío Carrasco está colaborando con la justicia. Es exactamente lo que dijo que haría, y en ese contexto la madre de Rocío y David Flores ha acudido en la mañana de este viernes a los juzgados de Alcobendas para depositar los documentos manuscritos de su madre. Acompañada de su abogado y vestida de un color con el que ya se asocia tanto su nombre como su lucha, la íntima amiga de las Campos ha hecho lo que tenía que hacer. Rocío Carrasco no ha querido hablar con la prensa a su entrada, al contrario que el abogado de Gloria Camila. La defensa de la hija de Ortega Cano ha querido aprovechar los micrófonos presentes para incidir en el hecho de que su cliente solo busca preservar el honor de su madre, Rocío Jurado.

Rocío Carrasco ha contado su verdad para seguir viva. Así lo ha llamado ella y así ha arrasado en audiencia en los últimos meses. Pero lo cierto es que hasta ahora la hija de Pedro Carrasco solo ha centrado su discurso en Antonio David sin aclarar, prácticamente en ningún caso, qué problema es el que tiene con cada miembro de su familia. Precisamente para eso se está grabando En el nombre de Rocío, una segunda docuserie en la que tal y como se lleva tiempo anunciando, la hija de la Jurado no solo hablará en su propio nombre sino también en el de su madre.

Para hacer tal cosa sin que sus palabras puedan ser rebatidas, la madre de Rocío Flores ha contado ya que existen una serie de documentos manuscritos por Rocío Jurado en los que la opinión de la artista sobre su familia dista mucho de lo que los Mohedano como clan llevan años presumiendo. Parece ser que la de Como una ola vivió episodios complicados con sus hermanos, con sus cuñados y también con su segundo marido, José Ortega Cano. Y mientras unos y otros mostraban sus nervios y preocupación en televisión, fue Gloria Camila quien dio el golpe en la mesa y demandó a su hermana. Una estrategia que según han publicado algunas revistas habría salido del equipo legal que también defiende a Antonio David Flores y que busca no solo bloquear la emisión de los nuevos capítulos de esta historia que tanta audiencia han cosechado sino también conocer de antemano la información que maneja La Fábrica de la Tele para elaborar su nuevo proyecto.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado acusa a su hermana mayor de apropiación indebida, ya que los manuscritos de su madre no le fueron legados a Rocío Carrasco, sino que ella dispuso de ellos al encontrarlos entre las pertenencias de la artista cuando falleció. Además, Gloria Camila alega que dichos papeles son privados, no solo porque la Jurado jamás los hizo públicos sino porque en una entrevista concedida al periódico ABC en la que reconocía que escribía sus reflexiones, dejaba clara su voluntad de que no vieran la luz. “Escritos cortos con los que puedes decir mucho (…) pero no quiero que se conozcan. Las hago porque las necesito yo. Soy exhibicionista de mi voz, pero esos sentimientos los guardo para mí”.

Que Rocío Carrasco deposite los documentos en el juzgado se ha tomado como una victoria para su hermana Gloria, que ha conseguido lo que reclamaba. Pero no son pocas las voces que han señalado que la exnovia de Kiko Jiménez podría llegar a arrepentirse de leer lo que su madre escribió de su propio padre y el resto de su familia. Una teoría que cobró fuerza cuando, en su última aparición pública, Rocío Carrasco se mostró nada preocupada por la reclamación de su hermana y confesó estar muy satisfecha con el curso de los acontecimientos: “Estoy contenta porque tengo ganas y para mí es de las cosas más importantes. Estoy satisfecha, fuerte y muy ilusionada. De temas judiciales yo no voy a hablar, lo único que tengo que decir es que no hay que ponerse tan nervioso. Demasiados nervios veo”.