Así es Hunter Schafer, la actriz con la que Rosalía vivió un idilio lésbico

En 2019, antes de conocer a Rauw Alejandro -con el que se comprometió, aunque finalmente su relación no llegó a ningún puerto-, Rosalía (32 años) tuvo un idilio lésbico con Hunter Schafer (26 años), una modelo y actriz estadounidense que, además, es conocida por ser un referente del colectivo LGTBIQ+. En los meses previos al estallido de la pandemia mundial, la cantante y la intérprete fueron vistas en varias ocasiones y de manera reiterada en Los Ángeles en actitud cariñosa, lo que hizo saltar los rumores de relación entre ellas.

Las pistas que dieron sobre su relación

Si por algo se caracteriza Rosalía es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida personal. Desde que despegara su fama, siempre ha tratado de blindar su intimidad, así como sus relaciones sentimentales. De hecho, a lo largo de estos años ha sido pillada en varias ocasiones con sus romances -aunque solo confirmó su historia de amor con Rauw Alejandro, con el que llegó a tener planes de boda-.

El pasado mes de junio, salió a la luz que la artista estaba de nuevo enamorada tras romper con Jeremy Allen White. Desde comienzos del verano, la cantante ha sido vista con Emilio Sakraya, con el que ya ha viajado hasta su Barcelona natal, donde reside parte de la familia de la intérprete de Despechá.

Hunter Schafer en el Festival de Cine de Cannes. (FOTO: GTRES)

Aunque mayoritariamente ha sido relacionada con hombres, lo cierto es que en 2019 Rosalía mantuvo un idilio lésbico con Hunter Schafer, una actriz de la popular serie Euphoria. Una historia de amor que nació como una amistad y que ha reconocido seis años después. «No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía», ha reconocido por primera vez en una entrevista en la revista Elle, donde es portada de su última edición.

Por su parte, la intérprete de Jules Vaughn -la serie de televisión que le dio a conocer- sí que confirmó en unas declaraciones en GQ que sí habían estado juntas: «Se ha especulado mucho, pero me alegra compartirlo. Rosalía es de la familia pase lo que pase».

Rosalía, en una fiesta de Louis Vuitton en París. (Foto: Gtres)

Tras años de especulaciones, por fin sus fans han podido conocer por ambas partes que mantuvieron una efímera relación sentimental. Los rumores de su historia comenzaron cuando la propia Rosalía, en 2019, acudió a la gala de los premios Billboard, donde recibió un premio. Fue durante su speach cuando no dudó en dirigirse a Schafer: «Gracias a mi amiga Hunter, gracias por venir esta noche conmigo, te quiero mucho».

Además, los rumores crecieron cuando la catalana sacó la canción Tuya. A raíz de este single, muchos de sus seguidores apuntaron que se trataba de una canción dedicada a la actriz por su letra: «Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía».