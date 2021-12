Olga Moreno y Antonio David, un paso más cerca de la reconciliación

La inesperada ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno se convirtió en el tema titular de todas y cada una de las parrillas televisivas. Pese a haber demostrado ser uno de los matrimonios más consolidados del panorama nacional, el ex Guardia Civil y la diseñadora decidían poner punto y final a su relación. Así lo confirmaba el propio excolaborador de Sálvame, que en medio de toda la polémica ocasionada quiso explicarse: “Si querían cargarse un matrimonio, pues lo han conseguido”.

Para algunos medios de comunicación esta separación resultaba un tanto extraña. ¿Por qué la diseñadora iban a querer separarse si durante su paso por Supervivientes se deshacía en elogios hacia su marido? En La Razón ya adelantaron que esto tan solo habría sido un pequeño bache en la pareja, y que podrían haberse dado una segunda oportunidad, siendo la andaluza quien “tras reflexionar un poco, habría dado un voto de confianza al padre de su hija”. Unas afirmaciones que a día de hoy cobran más sentido que nunca y así lo han desvelado desde Socialité.

El programa se ha hecho eco de una llamada entre José de Santiago, periodista de La Razón, y Antonio David, en la que el malagueño dejaba claro que cada vez estaba más cerca de Olga: “Como amigo de la pareja llamé a Antonio, y él contestó ‘En ello estamos, poquito a poco’”. Además, el comunicador tiene claro que la pareja ha conseguido resurgir de sus cenizas: “Olga quiere mucho a Antonio David y le ha dado una nueva oportunidad. Se han reconciliado. Están prácticamente reconciliados. Están bajo el mismo techo”, confirmaba. Y es que en medio de la ruptura destacaba un detalle que el profesional no ha pasado por alto: “De pronto decís que os habéis separado y no te vas de la casa conyugal. Es que no es lógico, o sea, eso querrá decir algo”, concluía. Pero este acercamiento habría contado con el apoyo de los grandes pilares de la vida de ambos: “Los que más han influido en esta reconciliación son los hijos, porque tanto Rocío, como David y como la pequeñita no quieren ver a sus padres separados. Porque hasta ahora, que se sepa, han formado una familia ejemplar. Olga es como una segunda madre para los dos mayores”, apuntaba José para Socialité, que también hizo hincapié en el gran amor que siente la ganadora de Supervivientes por su marido: “Olga está tan enamorada que aguanta más que una persona normal”.

La tercera en discordia

Cuando se dio a conocer la separación entre el exmarido de Rocío Carrasco y Olga Moreno, empezó a sonar con fuerza el nombre de Marta Riesco. Varios colaboradores de Telecinco aseguraron que la reportera de El Programa de Ana Rosa habría comenzado un romance con el ex Guardia Civil, motivo por el que ahora ante una posible reconciliación podría estar muy enfadada: “Marta Riesco debe tener un cabreo ahora muy gordo, porque si hubo algo y Antonio le prometió lo que fuera, ahora, en teoría no se está cumpliendo”, explicaba el periodista de La Razón.

Quien también ha querido pronunciarse ante este supuesto “arreglo” ha sido Lara Sajen. La que fuera compañera de concurso de Olga considera que los últimos movimientos del matrimonio podrían ser un montaje: “Es una familia que vive de titulares y este titular yo ya me lo esperaba”. Una versión que José de Santiago también ha tenido en cuenta, recalcando que “Antonio ahora no tiene prácticamente recursos, no trabaja, y Olga tiene su tienda, que no da para grandes lujos”.