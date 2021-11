Antonio David Flores comenzó una nueva andadura profesional el pasado 30 de septiembre. Ese día dio a luz a un proyecto con muchos tintes personales, una actividad profesional a su imagen y semejanza, en la que tenía puestas muchas esperanzas: su canal oficial de YouTube. Como nombre utilizó el suyo junto a sus ya famosos apellidos. En un primer momento la expectación fue máxima puesto que se trataba del retorno del ex Guardia Civil tras ser despedido fulminantemente de Mediaset el pasado mes de marzo, como consecuencia del inicio de las emisiones de la docuserie de su exmujer.

La fecha de registro aparece como el último día de septiembre, pero no fue hasta el 17 de octubre cuando publicó su primer contenido. “Estoy de vuelta”, escribía en el video inaugural, para después hacer otro clip breve titulado “¿Por qué vuelvo?”. En este segundo insertaba imágenes de Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, María Patiño, Rocío Carrasco y compañía antes de lanzar un mensaje: “Esta es la persona que te han dicho que soy… pero ese no soy yo y muy pronto lo vas a comprobar”.

Desde ese momento se dio por comenzada su actividad como Youtuber. Antonio David Flores utilizó su canal para hacer un comunicado oficial en el que anunciaba su sonada separación de Olga Moreno. Pero la mayoría de tiempo la ha empleado en hacer una encendida defensa de su persona mientras atacaba frontalmente a La Fábrica de la Tele, productora que prescindió de sus servicios de manera fulgurante. Un cese que el excolaborador llevó a los tribunales para obtener la razón y ser declarado nulo. Cabe destacar que la estética de sus piezas siempre es la misma: un plano fijo suyo con un croma insertado detrás del motivo que él desee. También se vale de diferentes vídeos recurso que introduce para apoyar sus argumentos.

El nuevo trabajo de Antonio David Flores, en números

Es interesante conocer la evolución que ha tenido el canal de Flores desde su puesta en marcha hasta ahora. Un mes y medio de contenidos que ya arrojan los primeros resultados. Actualmente cuenta con 87.400 suscriptores, un número considerable pero que se ha reducido en los últimos 30 días un 18,1%, según Social Blade, portal web que rastrea estadísticas y analiza las redes sociales. De manera contraria, Antonio David ha conseguido que las visualizaciones de sus vídeos aumenten -ni más ni menos- que un 536,4% este mes.

Para interpretar estos datos y sacar conclusiones, Look ha contactado con Marc Florensa, experto en estrategia digital, que diagnostica con celeridad la situación del protagonista: «Es una persona sin oficio ni beneficio, que necesita ganar dinero de alguna forma. A televisión no puede ir y las revistas no lo quieren, por eso nace su canal de YouTube», comienza diciendo. El hecho de abrirse esta plataforma no implica el éxito y así lo explica Marc: «Este tipo de perfiles son analfabetos digitales. Están acostumbrados a cobrar un caché, un sueldo por contar historias. Pero esas historias no serían tan potentes si no hubiera una productora detrás, unos colaboradores que las comentan ni unos digitales haciéndose eco. La información no sería tan relevante y fuerte sin estos actores, pero esto ellos lo desconocen». Este ha sido el caso de Antonio David, que «pensaba que abriéndose un canal en YouTube iba a tener la misma repercusión que las informaciones que daba en televisión. Pero no es así».

Florensa apunta que el excolaborador televisivo cumple con los requisitos básicos para solicitar ser parte del Programa para partners de Youtube, que permite empezar a ganar dinero con su contenido: cumplir con las políticas de monetización de YouTube; tener más de 4,000 horas de reproducción públicas válidas en los últimos 12 meses; tener más de 1,000 suscriptores y poseer una cuenta de AdSense vinculada para monetizar.

En cambio, hay una premisa que le podría lastrar a la hora de monetizar: no cumple 1 año de antigüedad en la plataforma. El experto apunta que «YouTube paga entre 1,7 y 2,6 euros por reproducciones cuando llegas a un mínimo, por lo que la cantidad que está cobrando de momento es «ínfima». Para que YouTube pague necesita poner anuncios y que sus vídeos tengan audiencia: «Antonio David no tiene contenido. Como perfil digital no tiene capacidad de generar contenido por sí mismo. Necesita a terceros para generarlo porque de sí mismo no puede hablar, tienen que hablar los otros y él desmentir a los demás, está alargando las críticas que recibió durante la docuserie de Rocío», argumenta.

Por ello, algo de vital importancia es que él mismo decida cómo quiere poner la publicidad en sus vídeos dentro de las maneras que ofrece la plataforma. Si justamente pone un anuncio en un momento que habla de su hija, critica a su exmujer o similar, significará que él lo interpreta como un momento de máxima audiencia por lo que ganará más dinero».

Para Marc Florensa está claro que «Antonio David está vendiendo su vida en YouTube para ganar dinero, tal y como hacía en televisión. Que lo consiga es más difícil porque la rentabilidad no es la que le daba la pequeña pantalla, pero él intenta comercializar con ello, con tan mala suerte que no se lo compran (…) si quisiera solo comunicar su historia lo haría en un Instagram Direct o Instagram TV que no hay manera de capitalizar», sentencia.

¿Futuro en las redes sociales?

La dificultad de lucrarse económicamente en YouTube podría animar a Antonio David Flores a intentarlo con Instagram. ¿Lo lograría? Marc responde: «No puede vivir de las redes. No hay ninguna marca que quiera o deba vincularse a un perfil tan denostado como el suyo porque cualquier vinculación de una marca haría que se denostara también, sobre todo a raíz del documental de Rocío Carrasco».

Vistos los datos y el comportamiento de Antonio David Flores, el experto ve clara cuál es la respuesta a uno de los interrogantes principales: no ha abierto su canal para defenderse de los ataques sufridos sino para volver a hacer rentable su vida.