Nuevo episodio en la vida de Antonio David Flores. Desde que comenzó la emisión de la docu-serie de Rocío Carrasco, el excolaborador ha procurado mantenerse en un segundo plano, ya que todo este entramado está en manos de sus abogados. Uno de los asuntos que tenía pendientes de resolver era la demanda contra la productora de La fábrica de la tele. Hace tan solo unos días salió la sentencia en la que dictaba como vencedor al exguardia civil. Así se expone el Juzgado de lo Social número 42 de Madrid, que declara «nulo por vulneración de su derecho al honor» su despido por parte de la productora de Sálvame, tal y como recogió en la sentencia a la que el diario El Mundo ha tenido acceso. Tras esta victoria, el padre de Rocío Flores ha hecho unas declaraciones a los micrófonos de Gtres en las que muestra su felicidad después de ganar este pulso al programa del que formó parte.

“Estoy muy contento y hoy es un gran día. Vamos a comer para celebrarlo con el despacho de abogaods. Sobre todo, es el primer paso de todos los que vamos a dar”, ha comenzado diciendo. “Quedan muchos todavía por dar. Ha sido una condena muy justa y reivindica eso, que la justicia debe celebrarse en unos juzgados y no en un plató de televisión”, ha añadido con una sonrisa. Antonio David Flores, también ha querido agradecer el apoyo a todas aquellas personas que le están apoyando en esta complicada etapa por la que está pasando.

Por otro lado, la periodista le ha preguntado sobre si alguno de sus excompañeros del formato se había puesto en contacto con él una vez se ha conocido el veredicto. «Sí, pero no quiero mencionar a ninguno que ya me costó a mí el puesto de trabajo no quiero que les perjudique a ellos», ha explicado.

No es el único tema judicial al que tiene que hacer frente. Este jueves, , el periodista Luis Rendueles explicó en Ya es Mediodía que el hermano de Rocío Flores está dispuesto llegar hasta el final para poder solucionar el tema del impago de la pensión alimenticia que corresponde desde 2018. “Se trata de la demanda interpuesta por el niño. Es la petición que pide la representación de David Flores. Es la más dura que hay en la ley española por dejar de pagar una pensión», expresó. Sobre esto, Flores ha preferido «seguir la misma línea de siempre». «Esto es lo de siempre son asuntos que los trataremos donde hay qu tratarlos. Nada más», ha expresado David. Después, la reportera le ha lanzado la pregunta de si estaría dispuesto en llegar a un acuerdo con Rociíto y retirar todas las demandas.»Yo a mi hijo le doy la vida», ha sentenciado muy seguro.