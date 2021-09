Tras los rumores llegó la confirmación. Rocío Flores se ha convertido de nuevo, en una de las colaboradoras estrella de ‘El programa de Ana Rosa’. Si bien la pasada temporada debutó por primera vez, ahora la hija de Antonio David Flores ya tiene algo más de experiencia ante las cámaras. Después de pasar un verano relajado en compañía de los suyos, la ‘influencer’, ha retomado sus compromisos profesionales y ha acudido a los estudios de Mediaset.

Demostrando la buena sintonía que tiene con algunos de sus compañeros de cadena, la hija de Rocío Carrasco antes de regresar a Málaga -ciudad en la que reside junto a su pareja, Manuel Bedmar-, ha hecho una parada para poder tomar algo por el cumpleaños de Patricia Pardo. La periodista ha cumplido 38 años y ha querido festejarlo con algunos de sus amigos, entre los que se encontraba Rocío Flores, que llegaba al punto de encuentro con un ‘look’ casual formado por una camiseta negra con hombreras y unos pantalones vaqueros, y, por supuesto, su maleta, ya que después de la quedada cogía de nuevo el AVE.

Gracias a este plan después del trabajo, hemos podido ver a la nieta de Rocío Juradao de lo más integrada, pues también han asistido otros rostros conocidos como Joaquín Prat. Quien tampoco se ha querido perder la velada ha sido Ana Rosa Quintana, amiga de la cumpleañera. Además, Pardo es quien presenta su programa cuando ella está de vacaciones.

En esta ‘vuelta al cole’, Rocío Flores ya ha tenido un enfrentamiento con Alba Carrillo. La joven ha comentado el nuevo ‘reality’ de Telecinco, ‘Secret Story’, donde está concursando Lucía Pariente, madre de Alba Carillo. Bien, pues la exconcursante de ‘Supervivientes’ ya ha dejado claro que no tiene mucho aprecio a la participante. Palabras que no han sentado del todo bien a la pareja de Santi Burgoa. La tertuliana de ‘Ya es mediodía’ no lo ha dudado ni un solo segundo y ha mandado un contundente mensaje a Rocío -hija-.

«El programa no ha empezado y ¿y ya no te gusta mi madre? Objetiva no eres o, por lo menos, dí por qué no te gusta, porque es mi madre y yo soy amiga de tu madre, Rocío Carrasco. A ti tu madre no te dolerá, pero a mí la mía sí me duele y estoy aquí para defenderla, así que te mando un beso, Rocío Flores», ha dicho visiblemente molesta y muy tajante. Aunque la cosa no ha termiando ahí, porque Carillo ha vuelto a cargar contra la creadora de contenido. «Primero defendemos a las madres y luego ya nos preocupamos por la dieta. Mi amiga -Rocío Carrasco- no tiró a nadie por las escaleras», ha dicho sin pelos en la lengua y haciendo referencia al cambio físico al que se ha sometido en los últimos meses la hija del exguardia civil.