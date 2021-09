Poco a poco Raquel Mosquera va encontrándose mejor tras estar ingresada en el hospital. Este sábado, la peluquera ha reaparecido en televisión, concretamente para conceder una entrevista muy sincera en ‘Viva la Vida’, programa presentado por Emma García, quien recientemente ha regresado de sus merecidas vacaciones. Serena y con ganas de responder todas las preguntas, Mosquera ha abordado el tema de Rocío Carrasco y, ha hecho hincapié en que le gustaría coger el teléfono y hablar con ella. Siguiendo esta misma línea, la viuda de Pedro Carrasco ha contado que siempre le ha tenido mucho cariño a la hija de Rocío Jurado.

“Nunca jamás hubo un enfado entre nosotras, nada malo. Cuando dejó de existir la relación con Pedro, dejó de existir también la relación que teníamos nosotras. Aún así, me quedo con los momentos buenos”, ha confesado. Sin embargo, Raquel se ha mostrado molesta por algunas de las palabras que dijo Rociíto sobre ella en su docu-serie. Testimonio en el que la madre de Rocío Flores dejó claro que Raquel Mosquera no existe. “Solo quiero decir que he sentido mucho cariño por ella. En su momento, me hubiese gustado hablar con ella, las dos a solas y en persona, pero no quiso…”, se ha sincerado.

Después, ha querido aclarar el motivo de su ingreso, y ha dejado claro que no fue debido a un “brote psicótico”. Ha explicado que los médicos que la tratan acordaron que durante un tiempo estuviera en el hospital para reajustarla la medicación. Tras 15 días, le diagnosticaron una depresión crónica derivada del estrés que estaba sufriendo a consecuencia del documental de Rocío Carrasco. “Soy muy fuerte y sentimental. El tema de la docu-serie se sumó al trabajo, a lo económico… Fui al médico porque tenía ansiedad y después me diagnosticaron la depresión. Es lo que ocurre con mi enfermedad. Que puedes estar muy arriba o muy abajo. Ahora tengo que procurar tener mucho cuidado. Nunca jamás he puesto en riesgo mi vida ni la de los demás», ha asegurado.

Raquel Mosquera ha abierto su corazón y en un golpe de sinceridad ha recordado que la muerte de Pedro Carrasco fue el origen de sus problemas de salud mental, aunque no es la primera vez que lo menciona. Sin duda un duro golpe para la peluquera. “Lo llevé muy mal durante al menos tres años. No salía de casa y mi padre tuvo que venirse a vivir conmigo. Fueron diez años unidos con mucho amor y cariño. Había una química entre los dos que nos convertía en una de las parejas más queridas del mundo del corazón”, ha dicho.

Ahora, Raquel está centrada en su familia y en su trabajo para poder salir adelante, tal y como contó en ‘Semana’, ha dicho que «ni me sobra, ni me falta. Me ha afectado el tema del coronavirus. Mantengo la peluquería y no he hecho ni un ERE ni un ERTE. Sigo luchando, aunque me de un brote, tengo que sacar a mis hijos adelante».