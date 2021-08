Raquel Mosquera señala a Rocío Carrasco tras sus ingresos hospitalarios: «no pude con tanta mentira»

Raquel Mosquera ya está mejor. Tras tener que ser ingresada en dos ocasiones tras sufrir dos brotes psicóticos a consecuencia de una nueva recaída de su enfermedad, un trastorno bipolar que se trata desde el año 2006, la peluquera ha reaparecido en las páginas de la revista ‘Semana’ para aclarar todas las polémicas que la han salpicado en las últimas semanas.

Según explica, las declaraciones que Rocío Carrasco realizó en la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la han afectado mucho, llegando a perjudicar a su salud. «Llegó un momento en el que no podía con tanta mentira. Lo que vi me causó muchos disgustos y, lamentablemente, tuve que internarme dos semanas», ha reconocido a la citada publicación, asegurando que tras ver un episodio en concreto, tuvo que utilizar medicación extra. «Llevaba una temporada larga en la que no me tomaba la medicación, con todo el tema del coronavirus, y como las consultas y las visitas eran por teléfono… Dejé la medicación y, al final, me dio un bajón. Coincidió con todo lo que se estaba contando en televisión. Me disgusté bastante con todas las cosas que salían. Me llevó a una situación límite».

Y aunque no la acusa de manera directa, está claro que Raquel Mosquera cree que la hija de Rocío Carrasco tiene parte de culpa de que terminara en los ingresos. Cabe recordar, que durante su entrevista, la joven respondió a la peluquera, desmintiendo su versión de los hechos y recalcando que «no voy a entrar en ese tema, simplemente dije que a eso que ella estaba diciendo, no era verdad. Lo sabe ella y lo sé yo y con eso me vale. Ella sabe que no es así. Yo no soy la que dice lo de las ‘eses’, yo contesto a eso» y que si su padre se fue así en el coche fue «por otras circunstancias que Raquel conoce muy bien».

Ahora, a Raquel Mosquera le toca cuidarse y estar más tranquila. «Estaré con revisiones, con psiquiatras y psicólogos casi todas las semanas hasta controlas las pautas», afirma y es que se trata de un proceso que lleva su tiempo, «eso no se te quita de un día para otro, por mucho que yo lo intente».

Este otoño, Rocío Carrasco volverá a Telecinco para protagonizar una nueva docu serie llamada ‘En el nombre de Rocío’. Como desveló la hija de ‘La más grande’, en esta ocasión se centrará en temas más actuales y pondrá el foco en algunos miembros de su familia. Como mujer de su padre, Raquel Mosquera también podría salir mencionada. Sin embargo, ella asegura estar de lo más tranquila respecto a lo que Rociíto pueda decir: «no le tengo miedo a Rocío, porque lo que yo he contado lo he vivido en primera persona y es parte de mi vida», sentencia en su entrevista a ‘Semana’.