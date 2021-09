Rocío Flores, la gran desconocida para el público hasta hace relativamente poco. La joven siempre se había mantenido en un segundo plano. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando fue a defender a su padre a plató cuando el exguardia civil entró a la casa de ‘Gran Hermano VIP’. A partir de ese momento todo fue rodado, y más tarde se adentró en la aventura de ‘Supervivientes’ -donde coincidió con Ana María Aldón, y con quien tuvo varios enfrentamientos-. La pasada temporada la vimos formando parte del grupo de colaboradores de ‘El programa de Ana Rosa’. Aunque discreta, no tenía pelos en la lengua y hacía frente a las numerosas polémicas en las que se ha visto envuelta tanto ella como su familia tras el documental de su madre, Rocío Carrasco.

Hasta el último momento ha estado en el aire su participación en el programa liderado por Ana Rosa, pero finalmente ha dicho que sí y estará de nuevo en el espacio de actualidad que trata la crónica social de nuestro país. Su renovación se ha anunciado a través de una nota de prensa de Telecinco. De esta manera, la nieta de Rocío Jurado seguirá comentando ‘realitys’ e incluso tendrá que dar su opinión si así se precisa de la nueva entrega de la docu-serie de su madre, ‘En el nombre de Rocío’, que tiene previsto su estreno el próximo otoño.

Es necesario recordar que con ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Rocío Flores no quiso entrar mucho en detalles, pero un día explotó y mandó un mensaje a Rociíto mirando al objetivo de la cámara con los ojos vidriosos. “Siento la necesidad de explicar al menos cómo me siento porque me estoy creando una coraza que yo no soy así. la presión mediática que estoy sintiendo 24/7, desde que empezó esto hay un montón de personas detrás de mí preguntándome todos los días. Por mí misma decido explicarlo. Tengo sentimientos y no pocos. Se juzga y se dice. Las cosas no son así. Cuando digo que no son así es porque es la realidad. Yo conozco perfectamente a mi madre y sé mejor que nadie lo que he vivido en casa de mi madre. Conozco perfectamente a mi padre y sé lo que he vivido en casa de mi padre. Se ha dicho que a mí me han criado en una casa con odio y lo digo ya mirando a cámara: En mi casa jamás en la vida se me ha inculcado odio hacia mi madre, jamás en la vida. Siempre lo he dicho y no tengo por qué mentir porque es la realidad”, expresó en el mes de abril con la voz entrecortada.

Una vez lanzado este mensaje, Rocío Carrasco respondió que “no era el momento”, por lo que por el momento, no han podido acercar posturas ni han tenido una conversación.