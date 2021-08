El recado Rocío Flores a su madre el día de su regreso a televisión

Hoy es un día especial para Rocío Carrasco. Tras varias semanas alejada de la televisión por motivos que no se han desvelado, este miércoles regresa a ‘Sálvame’ para volver a ejercer su papel de defensora de la audiencia y responder a las últimas polémicas que rodean de su madre. Concretamente a lo que refiere al famoso diario secreto de Rocío Jurado, en el que la cantante habría dejado escrito pensamientos que podrían hacer tambalearse a algunos miembros de la familia.

Esta cita, que el programa desveló este mismo lunes, está marcada en rojo no solo por sus admiradores, sino por todos aquellos que están deseando ver la segunda parte de su docu-serie, que se llamará ‘En el nombre de Rocío’. Pero hasta que comience la emisión de los capítulos, algo previsto para este otoño, la hija de ‘La más grande’ ha encontrado en ‘Sálvame’ un puesto de trabajo en el que realizarse y en el que poder expresarse.

En contrapunto a todos los que la siguen y creen su discurso, están algunos miembros de su familia, que no han dudado en mostrar su disconformidad. Una de ellas es su hija Rocío Flores, con quien no tiene relación desde hace varios años. Si bien la joven ha expresado en más de una ocasión sus deseos de que vuelvan a verse, de momento Carrasco no está preparada. Y no parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Prueba de ello es la última publicación que Flores ha hecho en sus redes sociales.

«La grandeza de una persona no se mide por su dinero, estudio o belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma», se puede leer en la historia que ha compartido, en la que ha añadido un significativo «así es, a por el miércoles». Aunque de una manera sutil, parece que la hija de Antonio David Flores le manda un nuevo recado a su madre a través de estas líneas. Algo similar hizo hace unos días, cuando tras conocerse que Carrasco regresaría este miércoles a ‘Sálvame’ compartió una instantánea junto a su hermano, a quien vimos en el plató de ‘Supervivientes’ para recibir a Olga Moreno tras ganar el reality.

Pero también su hermana Gloria Camila, que ha rescatado de su armario la chaqueta del traje fucsia -una prenda que ya se relaciona con Carrasco- esta misma semana. Si bien podría ser casualidad, la primera vez que la actriz se puso en conjunto fue para acudir al cementerio de Chipiona para visitar la tumba de su madre y ahora lo ha vuelto a hacer después de que su padre, José Ortega Cano, hablase de la nula relación que Carrasco tiene con sus hermanos. «Estaría encantado de que tuvieran una relación de hermanos. Yo capté cuando llegamos con los niños que Rocío estaba muy contenta. He creído siempre que ella les quiere a los dos y ha habido momentos muy bonitos, pero bueno tiempo al tiempo…», dijo el torero.

Si bien Gloria Camila no se ha pronunciado al respecto, hace unos días se supo que José Fernando tendría intención de retomar el contacto con Rociíto una vez pueda comenzar a salir del centro en el que vive. Una información que compartió su pareja, Michu, y que entraría dentro de los futuros planes del joven, entre los que están mudarse a Madrid con la andaluza y la hija que tienen en común y participar en ‘Gran Hermano VIP’.