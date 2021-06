Antonio David Flores en directo hoy: su entrevista en Youtube con Lapidario, JuanjoVlog y JaviOliveira

22:38 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Ha habido compañeros con los que no he tenido un trato tan cercano o tan estrecha y que han los que me han demostrado que han defendido su personalidad antes de dejarse llevar por la corriente».

22:35 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Creo que lo de ir a ‘Gran Hermano VIP’ no fue casualidad».

22:34 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Si ese documental llevaba meses grabados porque no me despiden inmediatamente porque me llevan como un cordero como los ojos vendados hasta el final», ha contado David.

22:32 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Llegado mostraré la documentación, ya no por mí, yo creo que la gente de la calle tiene interés en saber qué dicen esos documentos. Sería mi abogado Iván quien lo mostraría y se mostraría lo que no se ha visto», ha añadido.

22:30 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Ellos en el programa han presumido de 300 folios donde se cuenta la verdad de una mujer maltratada. Esos papeles, a ver si lo podéis ver -muestra esos papeles en directo-, son tres tomos yo también los tengo. Esos folios han sido estudiados durante 3 años por jueces donde no han visto que haya el más mínimo indicio para llevarme a juicio de maltratar a una mujer. Todos los jueces han visto esos documentos, en concreto 7. Esos documentos son los que han utilizado los jueces para decir que este hombre no es culpable. Los papeles que han enseñado son documentos sesgados», ha explicado.

22:26 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Han llegado a cuestionar públicamente la profesionalidad de los jueces», continúa diciendo Antonio.

22:25 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Se me ha hecho tanto daño…».

22:24 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: Antonio David Flores sobre los carteles que aparecieron en Málaga con la palabra «maltratador». «Lo de los carteles es verdad. Hay una denuncia».

22:23 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Yo no he visto que a nadie le despidieran públicamente y le hayan humillado así. Jamás en 25 años lo he visto», ha relatado Flores.

22:22 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Me enteré cinco minutos antes que todos vosotros. Me mandaron la escaleta de trabajo y tenía mi billete de Málaga a Madrid y a través de mi representante me explican esta situación y me dicen oye espera que hay un problema y no se si vendrás hoy o mañana. Pasa un rato y sigo a la espera de poder ir a trabajar y me entero de que me despiden en televisión».

22:21 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Jamás me di cuenta de que se estaba gestando el documental. Es más, el tratamiento que yo recibía en plató había momentos en los que me llamaba la atención… pero después cuando salía a publicidad me trataban genial como siempre me han tratado. Me dieron mi sitio y me respetaron como colaborador, pero de sospechar que había grabado un documental grabado… no tenía ni idea», ha confesado.

22:20 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «He vivido tener que ver carteles con la palabra «maltratador» No soy un maltratador, jamás he maltratado una mujer. Lo único que he hecho ha sido arropar a mis hijos y darles cariño y sobre todo, una educación. Jamás haría daño a mis hijos», ha comentado.

22:18 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Agradezco a esa gente que ha realizado un apagón. Hace meses cuando empezó todo esto y me planteaba muchas cuestiones. Antonio David no va a demandar porque está esperando a que todo esto termine y Antonio David volverá a trabajar para trabajar La Fabrica de la Tele y ahora digo que jamás. El daño que se ha hecho es irreparable y a mi familia también. Han provocado en al sociedad un odio hacia mi entorno que lo he sufrido en mis carnes, lo estamos sufriendo. En qué cabeza cabe que ni si quiera ha sido juzgada por violencia de género de inculparle», ha expresado David.

22:15 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Mucha gente se ha dado cuenta de que han intentado crear una misma opinión porque han convertido un plató en una serie judicial. Con fiscales y con jueces, pero esos están en los juzgados. Nadie puede saltarse por dinero los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Se han sobrepasado todas las líneas», ha confesado con dolor.

22:14 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Yo que soy de otra generación pensaba que la televisión era el medio donde realmente estaba la verdad. Me refiero a la fuerza de la difusión de los medios. Me he dado cuenta de que no es la realidad. Eso no es verdad. La gente del pueblo, la opinión verdadera está en la calle y en las redes sociales», ha expresado Flores.

22:13 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: Antonio David: «Te agradezco tu participación».

22:12 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: Aparece en directo el twittero Lapidario.

22:10 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Es alucinante todo esto», añade.

22:08 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «No voy a descubrir nada que no sepáis. Tanto Rocío como Fidel tenían denunciados a directivos y periodistas de La Fabrica de la Tele. No sé cuántas demandas había puestas. Te das cuentas al final, que utilizan la justicia como un negocio porque con esa presión judicial han intentado amordazarlos y coartar su libertad de expresión», ha expresado David.

22:07 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: Antonio David Flores se muestra decaído ante la situación.

22:06 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: “Nadie me ha vetado para hacer entrevistas. Ha habido muchos medios que no han seguido la corriente que quería La Fábrica de la Tele”.

22:05 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: “Ha habido medios de comunicación y gente que han hecho vídeos en la radio y que a mí me han sorprendido y mira que no soy una persona grata”.

22:04 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: Antonio David Flores llora al relatar el infierno que ha vivido estos meses.

22:03 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «He recibido muchos mensajes bonitos a través de las redes sociales. De apoyo a los Flores. He recibido apoyo y me han dicho estamos contigo no eres un maltratador».

22:02 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: Antonio David confiesa haber vivido momentos muy complicados y gracias a los mensajes de apoyo me he sentido con fuerzas para continuar y para darme cuenta de seguir luchando. «Se me quitaron las ganas, pero las saqué», ha dicho.

22:00 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES:»Llevo 3 meses muy duros. Los más duros de mi vida. Mi imagen ha sido dañada, pero sobre todo el dolor de mi familia. Gracias de corazón a toda esa gente que están ahí con vosotros…».

21:59 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Lo que pretendía La Fabrica de la Tele no se ha conseguido porque hay gente que no lo creía. Había una venganza un negocio para destrozar a una familia».

21:57 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «La gente me mandaba links de vuestros vídeos y me di cuenta de que dabais voz a la gente de la calle», ha desvelado el exguardia civil.

21:56 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Por otro lado, el apoyo que tenéis en redes sociales ha sido tremendo. Los vídeos que he visto han sido tremendos», ha comentado David.

21:55 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Ambos habéis trabajado de forma rigurosa sobre este asunto».

21:54 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: Antonio David Flores está con la voz entrecortada.

21:53 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Gracias Javi por todo el trabajo de estos meses porque has desgranado cada episodio que ha ayudado a mis abogados. Eso nos ha ayudado a nivel judicial. Esas cosas que teníamos en el olvido…tener esa documentación… qué bien lo has hecho. Has aportado datos muy importantes. Eternamente agradecido», ha explicado Antonio David

21:52 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: «Hay una familia a la que se ha hecho mucho daño. A mi persona se le ha destrozado la vida… le han señalado mediáticamente ante todo un país», ha dicho con la voz entrecortada

21:51 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: Antonio David Flores sobre cómo se siente: «Me sentía en deuda después de estos meses de linchamiento… La Fabrica de la Tele ha pretendido hacer con este documental con la intención de que solamente hubiese una voz en todos los sentidos y en todos los medios. El hecho de que hayáis tenido esa valentía…se agradece. Hay otras voces y que se defienda la libertad de expresión. Lo que se está contando no es la verdad y os agradezco lo que habéis hecho estos meses de trabajo duro»

21:50 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: Antonio David Flores: «Un placer. Buenas noches. Estoy nervioso. Sabéis que pasa que nunca pensé que esto iba a tener la difusión que ha tenido y cómo los medios de comunicación han recogido la entrevista de hoy. Ha sido una sorpresa».

21:49 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: Aparece Antonio David Flores

21:35 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: El youtuber Juan José Menéndez anuncia que Antonio David Flores ha tenido problemas técnicos con el ordenador, pero que en breve se conectara en directo.

21:30 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: En 5 minutos comienza la entrevista

21:20 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES: Durante la tarde de hoy, Antonio David Flores ha sido ‘Trending Topic’ en Twitter. Son muchas las personas la que quieren conocer su versión de los hechos.

21:15 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES : Tras el documental de Rocío Carrasco es la primera entrevista que concede el exguardia civil.

21:03 – ENTREVISTA ANTONIO DAVID FLORES : Quedan escasos minutos para que comience la entrevista de Antonio David Flores.

Antonio David Flores lleva meses en silencio desde que se emitió el documental de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Ha preferido mantenerse en un segundo plano alejado del foco mediático. De hecho, en el momento de la primera emisión del primer capítulo de la serie de Rocío Carrasco, fue despedido fulminantemente de todos los formatos que tuviesen algo que ver con Mediaset. Reapareció hace unos días cuando fue a dar el último adiós a su amiga, Mila Ximénez. Actitud criticada por muchos. Este domingo, el exguardia civil ha concedido su primera entrevista al youtuber Juan José Menéndez. Un testimonio que se va a poder ver en directo a partir de las 21:15 en el canal de Youtube: CadenaJuanjoVlog.