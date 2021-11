La espera ha llegado a su fin. Sonsoles Ónega se ha puesto al frente de un nuevo espacio que pertenece a Telecinco. Ya son las 8, que es como se llama el programa, ha arrancado su primera emisión con unos invitados excepcionales. Nada más comenzar, la presentadora ha entrevistado a uno de los artistas del momento de nuestro país: Omar Montes.

El cantante acaba de estrenar su propio documental titulado El principito, donde narra en primera persona cómo ha sido su vida hasta alcanzar el éxito. Además, durante su intervención, Montes ha dejado claro que cuando estuvo con Isa Pantoja fue “por amor”. Después, se ha vivido uno de los momentos más emocionantes de este estreno, pues Gloria Camila ha debutado como nueva colaboradora.

La hija de Rocío Jurado ha asegurado que estaba “un poco nerviosa”, pero que estaba “bien y con mucha ilusión”. “Tengo muchísimas ganas. Me apetece muchísimo, de verdad”, ha dicho la tía de Rocío Flores. Sonsoles ha querido saber si la tertuliana iba a hablar de todo, haciendo referencia al entramado familiar que se encuentra desde hace unos meses desde el estreno del documental de su hermana, Rocío Carrasco. “Sí, voy a hablar de todo”, ha dicho Gloria muy sincera.

Por si fuera poco, Gloria Camila se ha reencontrado por primera vez en un plató de televisión con su tía, Rosa Benito. Nada más verse ambas se han sonreído y se han fundido en un cálido abrazo. De esta manera, la hija de José Ortega Cano y la expareja de Amador Mohedano compartirán el mismo espacio gracias al nuevo formato del holding italiano.

La gran sorpresa a Sonsoles Ónega

Sin duda, uno de los momentos más especiales que se han podido vivir durante el estreno de Ya son las 8 ha sido cuando Sonsoles Ónega ha lanzado un mensaje a Ana Rosa Quintana. La periodista ha anunciado recientemente que padece cáncer de mama y que se retira temporalmente de los medios. «Le hablo a ella. Ana Rosa, hoy echo de menos tu abrazo como el que me diste cuando arrancamos Ya es mediodía. El programa de hoy va por ti», ha dicho la periodista muy emocionada.

Sin embargo, Sonsoles no se esperaba lo que iba a suceder unos instantes después porque Ana Rosa Quintana ha aparecido en el plató vestida de blanco para desear suerte a su compañera. Cuando se han encontrado ambas mujeres, no han podido evitar las lágrimas. «Enhorabuena a todos es maravilloso. Siempre vengo, no podía faltar hoy», ha dicho Ana Rosa mientras Ónega no podía mediar palabra. «Que tengáis mucha suerte. Esto va a ser un exitazo. Eres maravillosa y te va a ir muy bien», ha terminado diciendo Ana Rosa Quintana antes de despedirse. Gesto que también ha emocionado a los colaboradores que se encontraban presentes en el plató.