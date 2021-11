Gloria Camila parecía haber acorralado a Rocío Carrasco con la demanda por la que la hija mayor de ‘la más grande’ tuvo que depositar en el juzgado los manuscritos de su madre. Pero tal y como ha revelado la periodista Paloma García Pelayo en LOOK, la jugada podría haber supuesto un ‘tiro en el pie’ de la demandante y su entorno. Es decir, el maestro José Ortega Cano.

Sea lo que sea que hay en esos escritos que Rocío Carrasco hubiera preferido no tener que mostrar nunca, la exmujer de Antonio David echó de menos al padre de su hermana en el juzgado. Así lo dijo ella, sembrando ante los presentes y la audiencia la duda del porqué. ¿Qué papel juega el torero en la demanda que Gloria Camila ha interpuesto a su hermana? ¿A qué se refería Rocío Carrasco al mencionar al viudo de su madre? Estas dos cuestiones son todavía una incógnita para la mayoría, pero la inesperada respuesta de Gloria a las palabras de Rocío hace pensar que la colaboradora de ‘Volverte a ver’ sabe bien de lo que habla Carrasco.

Preguntada por lo ocurrido y a fin de conocer su opinión sobre las palabras de su hermana, Gloria Camila ha asegurado no entender la razón por la que Rocío echaba de menos a José Ortega Cano: «No entiendo por qué, la demandante soy yo». Pero la exnovia de Kiko Jiménez no se quedó ahí, y en referencia a lo dicho por la madre de su sobrina Rocío Flores, sentenció que ella por su parte también había “echado de menos a Fidel”. Teniendo en cuenta que no es habitual que la hermana de José Fernando diga nada ante las cámaras, parece que lo que sea que esté pasando entre las dos hijas de Rocío Jurado es algo que ambas conocen pero que, por ahora, no piensan hacer público.

Lo que se sabe a fecha de hoy es que Gloria está a punto de cerrar su primera etapa como actriz tras la cancelación de la serie para la que trabaja. Mientras, Rocío Carrasco continúa trabajando en En el nombre de Rocío. Un nuevo documental a través del cual se pretende contar la verdad de la familia Mohedano, con sus luces y sus sombras y que, según se ha escrito, hará entender a la audiencia la razón de la prácticamente inexistente relación entre la primogénita de Rocío Jurado y gran parte de su familia materna.