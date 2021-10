Nueva decepción para Gloria Camila Ortega. Después de conocer que, de momento, su pretensión de llevar a los juzgados a su hermana por los escritos de su madre, ha sido conocedora de una triste noticia. La serie que protagoniza, Dos Vidas, no va a tener segunda temporada. TVE ha decidido no renovar por una segunda temporada tras no cumplir con las expectativas. ¿Continuará la colombiana su carrera como actriz o habrá sido un paso efímero?

La ficción de la cadena pública comenzó sus emisiones el pasado 25 de enero. Había muchas esperanzas puestas en que atrajese la atención de los espectadores en las tardes de lunes a viernes. Objetivo malogrado. Tras un análisis exhaustivo de los datos cosechados, los responsables de la cadena han comunicado a Bambú Producciones que no habrá más episodios. La baja audiencia y la imposibilidad de ni tan siquiera plantar la cara a la competencia (Amar es para siempre y Sálvame) han significado el detonante.

Se trata de un varapalo para Gloria Camila puesto que su papel como Cloe en la ficción significaba su debut en el mundo de la interpretación. Una faceta que era desconocida hasta entonces. Ahora se cumple un año de la aparición de sus primeras imágenes actuando. Además, ni que decir tiene que la joven había encontrado en la televisión un oasis donde no existían polémicas ni fracturas familiares y donde se le trataba como una intérprete más del elenco, no como la hija de.

La trama de la película destacaba por estar ubicada en una dualidad temporal. La primera en la colonia de Guinea Española en los años 50 y la segunda en la actualidad. El equipo se desplazó hasta varias ubicaciones, la más espectacular el Parque Rural de Anaga (Tenerife), así como en algunos exteriores de la comunidad de Madrid.

La decisión de cancelarla no quiere decir que vaya a desaparecer de manera inmediata de la televisión. Actualmente suma más de 180 episodios emitidos, pero se ha podido saber que superará la barrera de los 200. TVE no plantea dejar de emitirla hasta febrero de 2022, al menos, tal y como informa El Televisero. Hasta entonces, podremos seguir disfrutando de las aventuras de Gloria Camila Ortega en el papel de la joven Cloe.

Sus inicios en el mundo de la interpretación no estuvieron exentos de polémica. Gloria recibió una catarata de críticas por personas reconocidas del sector como Angy Fernández, Melani Olivares, Freda Lorente, Teté Delgado, Mar Regueras y Marisol Ayuso. Esta última fue muy dura en sus declaraciones: «¿Esta señorita es actriz? No ha estudiado, no es actriz… Pero, ¿usted qué es lo que ha hecho en esta profesión? ¿Qué trayectoria tiene usted de trabajo? Es que no entiendo nada», comentó. Por su parte, la primera resaltó la desigualdad de oportunidades: «A mí me encantaría estar trabajando ahora mismo. Si nos deja hueco a los demás también, bien. Yo creo que ella con todo lo que ha vivido ya, con el exnovio que tiene, yo creo que ya bastantes críticas ha tenido ya».