Gloria Camila contra Rocío y el «tiro en el pie» de Ortega

La cita fue este viernes en el Juzgado número 5 de Alcobendas. Rocío Carrasco acudía a la vista preliminar a instancias de la demanda que su hermana Gloria Camila Ortega interpuso el pasado septiembre y en la que le reclama judicialmente la exhibición y copia de documentos privados “titularidad de Rocío Mohedano Jurado”, según reza la demanda. El anuncio de la próxima emisión de la docu serie En el nombre de Rocío provocaba la reacción en cadena de los Mohedano más mediáticos y también del viudo de la artista, José Ortega Cano. Su temor a que se desvelaran cuestiones o conflictos familiares que pudieran dejarles en entredicho los pusieron, en algún caso, al borde de un ataque de nervios.

Acompañada de su abogado, Rocío Carrasco daba un paso al frente en la mañana de este viernes y con su declaración a la salida del juzgado pronunciaba un nombre: “Me ha sorprendido no ver aquí a Ortega Cano”. Los reporteros no entendían y repreguntan, dado que la demanda la encabeza su hermana Gloria Camila. Carrasco insistía en que le hubiera gustado ver a Ortega. Por la información que he podido recabar, la primogénita pronunciaba el nombre del verdadero protagonista de la vista preliminar que acababa de celebrarse en el despacho de la jueza. Rocío no desvelaba lo que allí ocurrió, pero sí dejaba claro un mensaje para quien quiera entenderlo: «Al final me he visto obligada a aportar un documento, el único que no me hubiese gustado aportar nunca en la vida».

Ausente en la sala -no es parte en la demanda – Ortega fue el gran protagonista de esta historia en la que su hija Gloria Camila le apoya como demandante, amparándose en el derecho a la intimidad de su madre, Rocío Jurado. Querían conocer esos escritos, esas reflexiones que la Jurado dejó negro sobre blanco. ¿Pero qué es lo que escribió Rocío? ¿Por qué no lo habría compartido con su marido? ¿Qué contará? Entienden que el derecho les asiste y acudieron al juzgado para reclamarlos, amparados en el artículo 256 de la LEC, en un intento desesperado de saber y sobre todo de evitar que se publiquen, si llegase el caso. Ni Ortega ni Gloria se tratan con Rocío Carrasco desde hace años y tanto uno como otro han confirmado su distanciamiento en los medios. Quizá hubiera sido mucho más lógico intentar honestamente hablar con ella en privado. La primogénita de la Jurado declaró este agosto en televisión que no tenía decidido si iba o no a utilizar todos los escritos de su madre – a los que ella llamó reflexiones – en la docu serie que preparaba. Llevar el asunto a un juzgado y bajo el foco mediático – Ortega confirmó la existencia de los escritos en una entrevista- es abrir la puerta a terceros. Gloria Camila demanda no solo a su hermana Rocío, también a una cadena y una productora de televisión.

La decisión de presentar una demanda de diligencias preliminares ha llevado a Carrasco a dar un paso al frente y a entregar este viernes aquello que exigían, después de una primera oposición desestimada. Su comparecencia ante la jueza acorrala a Ortega Cano, en mi opinión. Según he podido confirmar, tras escuchar a Rocío Carrasco y conseguir que aportara lo que pretendían, el abogado de Gloria Camila, Enrique Trebolle, -que defendió a su padre en el desgraciado accidente de tráfico que costó la vida al conductor contrario- pidió a la jueza que no incluyera el documento en el expediente del procedimiento; justo ese, el que reclaman aparándose en la ley. Muy lógico no parece o se han dado un tiro en el pie. Carrasco lo comentó al finalizar la vista: «Había mucha insistencia porque se aportaran documentos, pero ahora resulta que la vista hay mucha insistencia en que el documento que se ha aportado lo quiten del procedimiento». Por algo Carrasco nombró a Ortega a la salida del Juzgado.

Acudir a la Justicia para reclamar oficialmente algo para después no querer contar con ello no parece entendible. Aunque Rocío no incluya en la serie esas “reflexiones” de su madre, será imparable que trasciendan. El tiro se les ha vuelto en contra. El abogado Trebolle declaró a la salida de la vista, por su parte, que Carrasco ha debido engañar, bien a la productora y a la audiencia o bien al juez, porque asegura que en la vista dijo que no iba a presentar ningún documento en el programa. Mejor no mencionar nada más, solo limitarse a decir que Rocío miente. Entiendo que Gloria Camila pretendía lo mejor para su padre, pero quizá él se parapetó en su amor de hija sin medir. Ya saben qué escribió la Jurado. La jueza debe resolver ahora.