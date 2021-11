Raquel Mosquera se pronuncia. Después de haber puesto en venta su casa de Galapagar, la colaboradora ha dado un paso más y ha decidido retirar el anuncio de los diferentes portales de internet en los que aparecía desde hacía meses. Un movimiento que no ha pasado por alto Look, que se ha percatado de este repentino cambio que habría tenido lugar el 25 de octubre de 2021, según informa la propia página. Por su parte, los responsables de Mosquera no han dado ninguna respuesta al respecto sobre el por qué de la “desaparición” del anuncio, aunque sí lo ha hecho la propia protagonista.

Esta misma mañana, las cámaras de Gtres se topaban con Raquel, que aseguraba que “de momento” no había vendido su casa. Aún así, no ha querido despejar la duda sobre si la venta del inmueble sigue en pie o no, lo que significa que quizás podría haberse “arrepentido” en su intención de deshacerse de él. Una decisión tal vez un tanto tardía, puesto que la peluquera ya había vendido gran parte del mobiliario de su casa mediante una conocida plataforma de compra y venta de productos de segunda mano.

No obstante, lo cierto es que los problemas económicos por los que atravesaba el negocio de Mosquera hacen que sea muy difícil que la madrileña pueda mantener su domicilio en Galapagar. La propiedad se encuentra en la exclusiva urbanización Los Jarales y consta de 377 metros cuadrados distribuidos en dos alturas y un semisótano, dotados de cuatro dormitorios, tres baños y varias terrazas; y cómo no, cuarto de lavado, gimnasio, bodega y trastero. A priori la colaboradora pedía por la vivienda medio millón de euros, pero al no tener la acogida esperada decidió bajar el precio y dejarlo en 469.000 euros. ¿Habrá cambiado de nuevo de opinión? Lo que sí sabemos es que anteriormente esta venta podría haber puesto fin a una gran parte de las preocupaciones por las que ha tenido que atravesar Mosquera en los últimos meses. La emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, y los serios achaques de salud sufridos recientemente, habrían hecho mella en la vida de la exconcursante de Supervivientes.

La venta de casas está a la orden del día entre las celebrities. Cada vez son más las famosas que deciden dar un giro de 180 grados a sus vidas empezando por cambiar sus residencias. Este ha sido el caso de María Teresa Campos. La presentadora mucho tiempo intentando cerrar la venta de su mansión en Las Rozas, pero el altísimo precio de la vivienda y el largo proceso que conllevan este tipo de transacciones hizo que la llegada de ese momento se resistiera. Finalmente y después de una larga espera, según confirmaron desde Semana la madre de Carmen Borrego habría podido decir “adiós” a la que fue su casa por 2,5 millones de euros.Una manera de apostar por la tranquilidad en un lugar mucho menos lujoso y cerca de su hija Terelu, de hecho en la misma urbanización. Su nueva elección ha sido un apartamento de 200 metros cuadrados que nada tiene que ver a la estancia de más de 2.000 metros cuadrados en la que se alojaba.