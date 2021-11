Gloria Camila aclara el motivo por el que denunció a Rocío Carrasco

Gloria Camila ha comenzado una nueva etapa televisiva. La hija de Rocío Jurado se ha estrado como colaboradora en el programa de Sonsoles Ónega, Ya son las 8, espacio donde también comparte plató con su tía, Rosa Benito. La actriz ha acudido este 16 de noviembre a un evento celebrado en Madrid y ha atendido a los medios de comunicación que aguardaban su llegada. “Es un programa nuevo en el que no había estado por lo que es un registro diferente y bueno, con ganas e ilusión a ver qué tal”, ha dicho muy emocionada.

Sin embargo, eso no ha sido todo porque la hija de José Ortega Cano también ha revelado que durante su paso por el formato también va a hablar sobre la situación familiar en la que se encuentra, ya que desde hace varios meses se tanto ella como el resto de los miembros de la familia se encuentran en primera plana mediática tras el documental de su hermana, Rocío Carrasco, quien además se encuentra en plena grabación de la segunda entrega, En el nombre de Rocío.

“Yo creo que al final siempre estamos en el ojo del huracán por una cosa o por otra. No es nada nuevo. Al final lo que tenga que venir, vendrá. Hablaré hasta donde pueda hablar al estar en un programa eso también implica en que te mojes en algunos temas, claro. No tengo ningún problema en hablar hasta donde pueda y hasta donde me permitan los procesos judiciales en los que estamos”, ha explicado Gloria.

La influencer no ha querido dejar pasar la ocasión para aclarar el motivo por el cual denunció a su hermana. “En este caso el proceso no es para defender a nadie”, ha querido aclarar. “Sino defender la privacidad de una persona que ya no está y quiero tener conocimiento de unos documentos que yo no sabía y que desconocía. De todo lo que ha ido cebando he pedido tener el conocimiento como hija legítima y al final ha llegado un juicio en el que no hay ningún documento ni nada. Principalmente es eso, no para proteger a nadie, quiero dejarlo claro”, ha contado Gloria Camila a los reporteros.

“Siempre lo he dicho seré una defensora de mi padre y de mis hermanos hasta el día en el que me muera. Los míos son los míos”, ha dicho sobre su familia la hermana de José Fernándo. Precisamente sobre su hermano también ha hablado. «En Ya son las 8 me imagino que me tocará hablar del tema. Cuando me toque os contaré todo», ha dicho en un primer momento. Sin embargo, después ha revelado algún que otro detalle. «Mi hermano sigue dentro, ahora mismo no están juntos -hace referencia a Michu-, por lo tanto no sé con quién se va a casar», ha revelado Gloria.

Antes de marcharse, los periodistas le han preguntado sobre su trato con su tía en su nueva andadura televisiva y la tía de Rocío Flores ha sido muy sincera. «La quiero mucho. Todo son risas, muy bien», ha confesado.