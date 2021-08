José Ortega Cano se pronuncia sobre la nueva vida de José Fernando

Las vacaciones de este año han sido unas de las más especiales para Ortega Cano y los suyos. A pesar del ‘terremoto’ ocasionado por el regreso a escena de Rocío Carrasco, el diestro y su familia han exprimido los días de verano. Tras pasar unas vacaciones en Cádiz, de donde Ana María Aldón es originaria, ya están de vuelta en Madrid. «He descansado mucho, con los niños y con la tranquilidad y con ejercicio… Bien, fenomenal», ha afirmado el torero ya en la capital, donde va a preparar, junto a su mujer, la vuelta al colegio de su hijo en común y también los detalles sobre la nueva etapa de su hijo mayor, José Fernando.

Tras cuatro años interno en un centro, a partir de septiembre está previsto que el joven comience a disfrutar de una etapa en la que, siempre y cuando no abandone la Comunidad de Madrid, podrá salir durante cuatro días al mes. Una feliz noticia que no solo celebra su familia, también la madre de su hija, Michu, con quien iría a comenzar una nueva vida. Según se publicó hace unos días, estarían pensando en mudarse juntos, de cara a Navidad, a una vivienda ubicada en Madrid. Además de vivir en familia, algo que no han hecho hasta el momento, el joven estaría deseando tener un nuevo hijo, según informó ‘Diez Minutos’.

La vivienda, tal y como publicó la revista, es un chalet independiente valorado en 250.000 euros. Consta de dos plantas, y está ubicado en una parcela de 500 m², con 200 m² construidos, de los cuales 185 m² son útiles. Tiene tres habitaciones con dos baños, además de terraza, garaje, piscina, trastero y jardín privado. Sin duda, todo lo necesario para vivir en familia.

Referente a este tema se ha pronunciado su padre, José Ortega Cano, que ha optado por mantenerse al margen de la noticia. Sin confirmar ni desmentir nada, el torero ha dicho que «es una cosa que forma parte de la privacidad de la casa, de la familia». Lo cierto es que, de producirse, sería algo muy bueno para todos ellos, pues tras cuatro años viviendo en el centro psiquiátrico, el joven podría estar más cerca de los suyos. En Madrid también vive su hermana, Gloria Camila, con quien en este tiempo se ha reencontrado siempre que ha podido.

Pero además, José Fernando tendría intención de reencontrarse con su hermana mayor, Rocío Carrasco. Ese sería uno de sus planes a realizar durante sus permisos y es que tras la docu-serie protagonizada por esta, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, querría verla de nuevo. Así se lo habría contado el joven a Michu, afirmando que también quiere que conozca a su hija. Además, también querría formar parte de un reality televisivo, concretamente ‘Gran Hermano VIP’. José Fernando va a buscar un representante y ponerse manos a la obre para cumplir con su deseo. De cumplirse, sería una de los platos fuertes de su edición.