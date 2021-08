José Ortega Cano se ha convertido en el primer invitado de ‘Viva el verano’. Formato nocturno de ‘Viva la vida’ y presentado por Toñi Moreno que está sustituyendo el ‘Deluxe’. El maestro se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán tras el histórico documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Además, el próximo otoño se emitirá la segunda parte, ‘En el nombre de Rocío’, docu-serie en la que la hija de ‘La más grande’ relatará los motivos por los cuales se distanció del torero, su tío, Amador Mohedano y Gloria Camila, entre otros.

Una de las cuestiones que se han tratado a lo largo de la entrevista ha sido el comentario que dijo Rociíto en el documental sobre que la decisión de su madre para casarse con Ortega Cano no era la “acertada”. Con rotundidad, el marido de Ana María Aldón, respondía que “eso no se puede quebrantar de esa manera”. “El tiempo te va dando la razón si la tienes. Así de claro. En todos los sitios en los que hemos estado ella estaba enamoradísima. Era un amor tremendo por Dios y por la Virgen”, ha añadido con semblante serio. Después, para relajar el asunto ha explicado que cree que en el fondo ella “le tiene cariño” y que al estar tantas horas grabando diría eso. Sin embargo, no ha querido perder la ocasión para explicar que “he querido muchísimo a Rocío Carrasco, porque eso me lo transmitía mi mujer. A Rocío lo que más le gustaba era tener la familia unida, era lo que disfrutaba ella».

Reflexivo, José Ortega Cano ha confesado que no ha pensado en un acercamiento con Rocío. “No me he planteado llamar a Rocío Carrasco. Quiero ver qué pasa con la familia en el documental. Quiero darle tiempo al tiempo. A mí me gustaría que la familia se uniera y después, no que tengas obligación de verte todos los días, pero sí el día que sea necesario”, ha dicho. Incluso ha desvelado que considera que no tiene que pedirla perdón por nada. “No le he hecho nada a Rocío Carrasco como para pedirle perdón. Nuestra relación ha sido siempre muy bonita. Siempre le he tenido un cariño muy especial”, ha comentado el padre de Gloria Camila.

Por otro lado, José Ortega Cano ha recalcado que espera que lo próximo que se emita en el documental de Rocío Carrasco sea verdad. Además, ha hecho hincapié en que él tiene guardada la letra de Rocío Jurado por si salen a la luz los famosos diarios de los que tanto se han hablado que supuestamente escribió la intérprete de ‘Como una ola’.

Este año se cumplían 15 años de la triste pérdida de Rocío Jurado y Ortega Cano ha confesado en su visita al plató de ‘Viva el verano’ lo mal que lo pasó aquel 1 de junio de 2006 cuando la cantante fallecía tras luchar varios años contra el cáncer. “Yo me quería morir con ella. Yo me quedé muerto en vida. Para que veas la vida, Dios me hizo conocer a Ana María y darme un hijo que es una maravilla. Es un artista”, ha dicho visiblemente emocionado.