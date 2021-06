Sorpresa en el plató de ‘Supervivientes’. Gloria Camila ha dado un giro en su parecer con Olga Moreno. Aunque su función en el plató del concurso es el de ser una mera colaboradora, su relación familiar con la mujer de Antonio David Flores le ha llevado a defenderla desde el comienzo del ‘reality’. El inicio del mismo coincidió con el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. El relato de su hermana mayor no ha dejado indiferente a nadie, y mucho menos a su familia. Aunque a lo largo de estas semanas de programa, tanto la hija de José Ortega Cano como Rocío Flores han defendido a ultranza a la empresaria sevillana, este domingo la primera ha sido más sincera que nunca.

La actriz e ‘influencer’ ha explicado en el plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, que está cansada de las polémicas familiares. “Nunca he querido entrar en este tema y estoy harta de que me metan siempre en este saco”, comenzaba diciendo. “Ya le he dicho a Rocío Flores que Olga tiene derecho a hablar de su vida y sus vivencias, pero conforme están las cosas fuera no le favorece ni a ella dentro ni a Rocío como colaboradora”.

Sinceridad a raudales ante una nueva confesión de Olga Moreno en la isla que, en esta ocasión, ha dicho a sus compañeros que se siente egoísta “por haberlos dejado solos con este marrón. Ya está bien, se acabó el estar callados”. Gloria Camila ha mostrado su recelo ante el concurso que está haciendo la mujer de Antonio David, al menos en este aspecto. “Soy la primera que le he dicho a Rocío que entiendo que Olga necesite hablar de estas cosas, pero tengo 80.000 ojos encima y al final siempre se me va a criticar”, ha dicho tajante.

A pesar de la figura de Olga en la vida de Rocío y David Flores, y de lo mucho que le han defendido, este comentario de Gloria Camila ya lo hizo en su momento su sobrina. La hija mayor de Antonio David y Rocío Carrasco ha explicado, en más de una ocasión, que no estaba atravesando precisamente su mejor momento. El paso adelante que ha dado su madre le ha afectado. Y aunque ha intentado mantenerse al margen y no pronunciarse al respecto, los comentarios de Moreno en Honduras no han ayudado precisamente a calmar el ambiente.

Malos tiempos para los Ortega Cano

Gloria Camila se sentaba en el plató del programa horas después de que Ana María Aldón contase, en ‘Viva la vida’, que José Ortega Cano no atraviesa una buena racha de salud. Llevan semanas de constantes pruebas, y en unos días el diestro tendrá que pasar por quirófano. “Le han realizado un TAC coronario con contraste y el resultado de la prueba no fue muy favorable”, reconocía con semblante preocupado.

“Lo único que sabemos es que le van a hacer un cateterismo, pero claro, cuando vean el daño que hay…”, continuaba explicando a sus compañeros. “Ha sido todo muy repentino, sabíamos que tenía problemas en cardiopatías, pero no sabemos lo que ha pasado, ni cómo van a poder solucionar este problema que ha encontrado el cardiólogo ahí”. La familia está preocupada y ahora, su principal interés, es que estos problemas de corazón del torero se solucionen.