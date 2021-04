Puede que no sea exagerado decir que Rocío Carrasco ha generado todo un seísmo en la crónica social al romper su silencio. Su relato ha estremecido a millones de personas en nuestro país y prácticamente nadie ha querido quedarse al margen. Todos opinan. El debate está en la calle y, por supuesto, también en la televisión, donde su caso ocupa horas y horas de televisión. Allí se libra una -sana- batalla dialéctica entre los colaboradores especializados, repartidos en dos bandos bien diferenciados: los que están a favor de Rocío Carrasco y los que se mantienen firmes al lado de Rocío Flores.

El documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ ha llegado a su ecuador con el inciso que supuso su entrevista de su protagonista en plató. Un programa especial que fue histórico. En tan solo unas horas se retomará su curso con la emisión del capítulo 8, especialmente delicado. En él Rocío Carrasco relata el día en el que fue agredida por su hija Rocío Flores.

A favor de Rocío Carrasco

El clima de tensión que esto está suscitando es considerable y ha conseguido dividir al elenco de colaboradores. De un lado se sitúan los que creen a pies juntillas la versión de Rocío Carrasco. Un grupo en el que se encuentra la gran mayoría de tertulianos: Carlota Corredera, Isabel Rábago, Alba Carrillo, Belen Ro, Antonio Rossi, Frigenti, Lydia Lozano, María Patiño, Gema López, Jorge Javier y Las Campos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera)

Especialmente notorio ha sido el caso de Carlota Corredera. La presentadora del documental ha cerrado filas en torno a Rocío Carrasco, enarbolando la bandera de la lucha contra la violencia de género. La crítica en redes sociales se ha cebado con ella y en las últimas horas ha suavizado su mensaje al reconocer que «Rocío Flores y Rocío Carrasco son dos víctimas».

El otro presentador, Jorge Javier Vázquez, se ha mostrado muy serio y ha pedido que solo los expertos en violencia de género opinen sobre este asunto: «Es un tema lo suficientemente importante y serio como para desviar la atención hacia temas que no tienen que ver con esto. Y es hacer ningún favor al testimonio de una mujer maltratada por varios miembros de su familia», dijo en el pasado ‘Sábado Deluxe’.

El caso de amigas personales de Rocío Carrasco como Alba Carrillo, María Teresa Campos, Terelu Campos y Belén Rodríguez es claro. No hay dudas en su postura y apoyan su desgarrador testimonio. La primera lamentó no haber estado cerca de Carrasco cuando más la necesitó y la segunda se ha enfrentado en directo con otros colaboradores por defenderla.

Especialmente conflictivo ha sido el apoyo de Lydia Lozano a Rocío Carrasco. La periodista ha sido protagonista del documental después de que Rocío la mencionase. Lydia había publicado el acuerdo por la custodia de sus hijos con Antonio David y un supuesto «pacto» al que habían llegado. La relación entre ellas estaba rota pero durante la docuserie, se dio cuenta de que Flores no le había dicho la verdad y acabó por dar la razón a Rocío Carrasco.

Joaquín Prat trabaja como copresentador de ‘El Programa de Ana Rosa’, donde colabora semanalmente Rocío Flores. Algo que no le ha impedido discrepar con su jefa y dar su opinión, que no es otra que comprender a la protagonista de esta historia: «Después de reflexionar y de varias conversaciones con diferentes personas, tengo que decir que sí puedo entender que Rocío Carrasco no quiera tener ahora un encuentro con su hija. Entiendo que la quiere, pero mientras esté al lado de Antonio David… la madre nunca va a querer saber nada de la hija», ha dicho.

A favor de Rocío Flores

El grupo de colaboradores a favor de Rocío Carrasco es quizás más amplio que el que defiende a capa y espada a su hija. El llamamiento público que hizo para reconciliarse con su madre la hizo ganar muchos adeptos. Uno de ellos fue el de Ana Rosa Quintana, que vio en su colaboradora la sinceridad de una hija que lo está pasando mal: «Yo sí te creo. Esta niña está sufriendo un acoso, una revictimización. Con esta criatura se está siendo muy injusto», dijo.

Un nombre que ha despertado mucha polémica es el de Alessandro Lecquio. El colaborador se ha mostrado muy crítico con el hecho de que Rocío Carrasco no esté preparada para reconciliarse con su primogénita. Ella le llegó a comparar con Antonio David con aquella famosa frase de «perro no come perro» y él insiste en que deben buscar un punto de acuerdo: «El abrazo de un hijo es la mejor medicina. Arriésgate», le ha dicho.

Otro caso polémico es el de Kiko Matamoros. El colaborador de Mediaset ha mostrado públicamente su afinidad por Antonio David Flores e incluso ha normalizado que una menor agreda a su madre, algo que le valió que las redes sociales pidieran su despido. Asimismo, ha puesto en duda el testimonio de Rocío Carrasco en varias ocasiones.