El regreso de Rocío Carrasco a un plató de televisión no ha dejado indiferente a nadie. Ha sido una puesta en escena cuidada hasta el más mínimo detalle donde, de manera inesperada, Alessandro Lequio se convertía en protagonista colateral de la noche. La madre de Rocío Flores se ha sometido a las preguntas de los presentadores del especial, Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, así como a las de los numerosos colaboradores citados para esta velada tan importante para ella.

Su testimonio era el más esperado del último mes, y con sus respuestas colocó a su mismo nivel, al centrar parte de sus argumentos en contestarles, tanto a su hija Rocío Flores, como a su tía Rosa Benito y al conde italiano. Estos dos últimos han sido de lo más críticos con ella y anoche quiso responderles con sinceridad y de una manera tajante. Especialmente al italiano al que llegó a comparar con Antonio David Flores.

«Le diría a Alessandro que, con la actitud que él ha tenido para conmigo y para con mi vida creo que no ha entendido nada. Creo que no se ha parado a ver ni una palabra ni una frase de yo haya dicho», comenzaba diciendo para terminar con un ‘zasca’. «Al final, si lo analizas…Si tiene ese pensamiento que él verbaliza, me demuestra que si no es igual ‘al ser’ (Antonio David Flores), es muy parecido. Y claro, perro no come perro».

Perro no come carne de perro. El machismo cierra filas para defender el patriarcado #RocioEnDirecto — Laura Fa (@Laura__Fa) April 21, 2021

Esta última frase se convirtió en trending topic al momento, con unas redes sociales aplaudiendo la respuesta de Rocío hacia el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, que ha cuestionado lo que ha contado en varias ocasiones. «Su relato es el de una mujer que no ha sabido sobreponerse a los golpes del destino», ha dicho en su programa.

Apoyos y críticas a Rocío Carrasco hay casi a partes iguales desde el estreno del documental el pasado 21 de marzo. Pero sin duda, la mayor defensa que ha tenido el italiano ha venido directamente de la madre de su hijo Álex. A primera hora de la mañana del jueves Ana Obregón ha querido enviarle su cariño Alessandro y lo ha hecho a través de sus redes sociales.

Ana ha compartido una bonita fotografía en la que aparecen padre e hijo abrazados mirando al horizonte cuando Álex era solo un niño. Acompañando la instantánea, la polifacética actriz y presentadora ha escrito: «Qué buen padre has sido y eres. Álex te adoraba».

Aunque la historia de amor de Ana Obregón y Alessandro Lequio no llegó a buen puerto, la presentadora siempre ha defendido al padre de su hijo. Al fin y al cabo, como ella misma ha explicado en más de una ocasión, le dio lo más importante que ha tenido en la vida: su hijo. Casi un año después de la muerte de Álex, la expareja está más unida se cabe en su dolor. La propia Ana así lo cuenta en la revista ‘Vanity Fair’ donde explica que se ven todas las semanas y que además ese día, ella cocina el plato preferido de su Álex, albóndigas con tomate y arroz.