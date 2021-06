Continúa ‘el culebrón’ de Rocío Carrasco y los Mohedano, incluyendo a José Ortega Cano. En la última entrevista en directo de la madre de Rocío Flores, se pudo ver el tráiler de la segunda parte de la docuserie que ha grabado. ‘En el nombre de Rocío’ es el título escogido para esta nueva entrega en la que la protagonista aclarará cuáles son los motivos por los que está distanciada de su familia más mediática, en la que también están el torero de Cartagena y sus dos hermanos, Gloria Camila y José Fernando.

Precisamente Gloria Camila ha cerrado filas en torno a su padre, que recientemente declaraba que tiene pensado promover un acercamiento con la hija mayor de Rocío Jurado. “Para mí es facilísimo llamarla, pero no sé si lo cogerá. Lo haré. Seguro que cuando termine todo la llamo por teléfono un día”, ha explicado en ‘Viva la vida’, el programa en el que colabora su mujer cada fin de semana.

La joven ‘influencer’ y actriz visitaba la casa familiar tras escuchar las palabras del torero, y allí ha compartido un día en compañía de Ortega Cano, Ana María Aldón y su hermano pequeño, José María. Después de pasar gran parte del día con sus seres queridos, la hija pequeña de la intérprete de ‘Como una ola’ abandonaba el lugar con su chico. Conduciendo su propia motocicleta, la diseñadora salió a toda velocidad intentando evitar cualquier pregunta de los medios de comunicación allí apostados.

‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha sido un fenómeno televisivo que no ha dejado indiferente a nadie. Empezando por su propia familia que, con el final de la emisión de esta primera entrega, designaban a José Antonio Rodríguez -marido de Gloria Mohedano- como portavoz. Algo que Ortega Cano ha matizado: “Lo elegimos porque él sabe mucho de herencias, pero yo tengo mis abogados que me van a representar en este tema”.

El viudo de Rocío Jurado es de los que apuesta por escuchar lo que tiene que decir Rociíto. “No es un tema fácil, es complicado y lo mejor que hay que tener es temple y darle tiempo al tiempo. Puede que tenga sus motivos para no hablarme. Todos cometemos errores. Ella durante un tiempo se apartó de todos”, reconocía por teléfono a Emma García.

Insultos a Gloria Camila

La docuserie de Rocío Carrasco no solo ha revolucionado la vida de Antonio David Flores y de sus hijos, también la de Gloria Camila. La hermana pequeña de la presentadora está sufriendo durísimos ataques en sus redes sociales por parte de ‘haters’ y usuarios que no solo opinan sobre lo que ha contado la ex de Antonio David, sino que la insultan y amenazan. Algo que ha querido hacer público en su perfil de Instagram, y de lo que Ana María Aldón también se ha hecho eco en su programa. “Ojalá te mueras pronto. Un cáncer para ti y otro para tu sobrina, menos mal que el karma es sabio y te ha dado un padre asesino y un hermano yonki”, leía la diseñadora en el espacio presentado por Emma García.

La presentadora, al igual que el resto de los colaboradores se quedaron atónitos al escucharla leer este mensaje, pero rápidamente aconsejaba que acudieran a denunciar. Y así han hecho. La propia interesada desvelaba a sus seguidores que había tomado medidas ante este ciberacoso al que se ha visto sometida: “Ayer fui a comisaría a denunciar muchos de los comentarios que recibo en redes sociales y que también os he mostrado en alguna ocasión. Aunque se quiten la cuenta o la bloqueen, se puede localizar a la persona que está detrás”.