Habrá segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, y llevará por título ‘En el nombre de Rocío’. Así se anunció durante la última entrevista en plató junto a Carlota Corredera, donde además se emitió el tráiler. Una grabación hecha en Chipiona el mismo día del 15 aniversario de la muerte de Rocío Jurado, y que ha sido muy aplaudida. Es el turno de su familia más mediática, después de un primer documental con el que la hija de Rocío Jurado ha roto su silencio tras 20 años. Y ahora responderá a por qué no tiene relación con gran parte de ellos, entre los que están sus hermanos, sus tíos Amador y Rosa, José Antonio y Gloria, además de José Ortega Cano.

“Pensaron que ella callaría para siempre. Pensaron que jamás se atrevería. Pensaron que Chipiona les pertenecía. Pensaron que su desprecio quedaría impune. Pensaron mal. Y creyeron que ‘La más grande’ no se dio cuenta de nada”, se puede leer en el adelanto. “Avaricia. Envidia. Secretos. Traición. Venganza. Hipocresía. Ella también fue víctima. Jaque al clan”. Durante la breve duración del tráiler se escucha a Rocío decir: “Se valían de que yo no venía y sabían que yo no podía venir. Yo no tengo que reconquistar Chipiona, solo tengo que volver y ya lo he hecho”.

“José Antonio, coge papel y boli y toma nota”, le advertía Carlota Corredera al marido de Gloria Mohedano antes de la emisión del video. Y es que, tras el último homenaje a Rocío Jurado en el aniversario de su fallecimiento, el clan le nombraba portavoz de la familia. Él es uno de los que más se ha pronunciado al ver ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y por ende ha sido uno de los más críticos con ella, dejando claro su férreo apoyo a tanto a Rocío como a David Flores. En los últimos tiempos ha dado un paso al frente, a pesar de que siempre fue discreto, y se mantuvo en un segundo plano como su mujer.

La hija mayor de la intérprete de ‘Como una ola’ tiene para hablar largo y tendido de todos. Ya durante la emisión de estos primeros doce episodios se han podido ver unas pinceladas que dejan vislumbrar qué ha pasado, al menos con algunos de ellos. Se ha hablado de la herencia de la Jurado y de la aparición de Fidel Albiac en su vida como posibles puntos de inflexión en la unión familiar. Pero todo sigue siendo una incógnita.

“¿Por qué no ha hablado con la familia y no le ha contado nunca las cosas?”, ha preguntado Amador. Aunque tras su ruptura con el ex guardia civil todos cerraron filas en torno a la hija de Rocío Jurado, con el paso del tiempo las tornas fueron cambiando y se pusieron del lado del padre de sus hijos. Y eso incluyó a José Ortega Cano y a sus dos hijos, Gloria Camila y José Fernando. “Ha llegado”, responde Rocío Carrasco en el último minuto del tráiler de ‘En el nombre de Rocío’, cuando se le pregunta si ha llegado el momento de explicar por qué no se habla con ninguno de ellos.