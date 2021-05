Son varios años ya los que llevan sin hablarse Gloria Camila y su hermana Rocío Carrasco. Sin embargo, nunca ha salido a la luz el motivo por el cual se han distanciado hasta perder todo tipo de contacto y relación. Kiko Jiménez que mantuvo una relación sentimental con la hija menor de Rocío Jurado, ha acudido este sábado al ‘Deluxe’ para responder a esta y otras cuestiones a través del famoso polígrafo. Nada más empezar la entrevista ha sido Conchita quien ha revelado que el televisivo ha respondido con sinceridad en la mayoría de las preguntas.

“Si te digo la verdad, no sé qué ha pasado entre Gloria Camila y Rocío Carrasco y no es porque no lo haya preguntad, pero es que la propia Gloria no lo sabe”, ha comenzado diciendo par después revelar más detalles. «Gloria tiene tan interiorizado que Rocío Carrasco es la mala… Es una víctima más, incluso más que Rocío flores. Es por la tónica general de la familia, que está contaminada por la herencia o lo que sea», ha explicado Jiménez a Jorge Javier Vázquez que ha escuchado atentamente el testimonio del joven.

La pareja de Sofía Suescun también ha confesado que en varias ocasiones ha escuchado a Gloria Camila llamar “sinvergüenza” a su hermana Rocío Carrasco y ha asegurado muy convencido que la reportera de ‘Volverte a ver’ está influenciada por la situación familiar que está viviendo desde que es una niña. «Casi siempre hablaba mal de su hermana cuando surgía una conversación hablando de su sobrina -Rocío Flores-, es el motor que más le mueve. Ambas son como hermanas y cualquier cosa contra Rocío Flores ella se lo lleva al alma», ha sentenciado Kiko.

Sin embargo, eso no ha sido todo porque el colaborador de ‘Sálvame’ también ha querido narrar un episodio que vivió con su ex pareja. Kiko Jiménez ha revelado que una vez Gloria Camila sufrió un ataque de ansiedad al encontrarse a su hermana casualmente en una tienda. “Fuimos a un centro comercial donde trabaja la prima de Gloria y vimos comprando a Fidel y Rocío unos trajes. Ella se puso muy nerviosa y se quedó paralizada. Nos dimos la vuelta y nos fuimos”, ha contado. Pero eso no fue todo, porque durante la distendida conversación con el presentador y los colaboradores del formato, el ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’ también quiso revelar cómo es la personalidad de Rocío Flores a quien definió como una persona rencorosa y con un carácter violento que oculta bajo esa fachada angelical.

La llamada de Antonio David

Además, Kiko Jiménez ha sacado a la luz que Antonio David le llamó justo antes de entrar a concursar en el citado reality. “He sido manipulado por él. Nadie sabía que yo iba a ‘GH VIP’ ni yo sabía que él iba y antes de entrar me llamó y en esa llamada imagínate el nivel de manipulación. Se basó en decirme ‘solo te pido que en el concurso me respetes y que no te metas en nada, tú haz tu concurso y yo el mío’. Me condicionó porque entendía mi conflicto con Gloria”, ha desvelado.