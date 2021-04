Después de que Rocío Carrasco rompiese su silencio para contar su historia en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, muchos de los familiares de la hija de ‘La más grande’ han vuelto a primera línea mediática. Este sábado Fidel Albiac, José Ortega Cano y Gloria Camila han coincido en el mismo lugar. Una situación que ninguno de los tres protagonistas se podía llegar a imaginar. Sin embargo, no se han pronunciado al respecto y han optado por el más absoluto silencio, al menos por ahora.

Alrededor de las 12:00 horas del 17 de abril se pudo ver como el torero tomó el aperitivo con la tía de Rocío Flores y su pareja, David. Intercambiaron confidencias y pasaron un rato de lo más agradable en un momento de lo más complicado para toda la familia. Unos minutos después Fidel Albiac apareció en escena. Resulta que el marido de la hija de ‘La más grande’ fue a hacer a unas compras a la farmacia que estaba a escasos metros de donde se encontraba el diestro con la colaboradora. Una situación surrealista que quedó en eso, porque ninguno cruzó la mirada. De hecho, cuando Albiac salió del establecimiento y fue preguntado por los medios que estaban allí congregados, admitió que no llevaba gafas y que no había visto “nada”. Por otro lado, quiso ser cauto y no dio ningún tipo de declaración sobre las últimas palabras de Rocío Flores sobre su madre.

Fue en ‘El programa de Ana Rosa’ donde la nieta de Rocío Jurado quiso romper su silencio e hizo una petición directamente a su progenitora. “Siento la necesidad de explicar al menos cómo me siento porque me estoy creando una coraza que yo no soy así. Tengo sentimientos y no pocos. Se juzga y se dice. Las cosas no son así”, comenzó diciendo para más tarde confesar que se había puesto en contacto con Rociíto, pero que no había obtenido respuesta alguna. “Quiero que todo esto acabe porque no puedo más. Lo digo de corazón. Nadie te ha arrancado a tus hijos. Levanta el teléfono”, expresó con la voz quebrada la colaboradora.

Por el momento, Rocío Carrasco no se ha pronunciado al respecto, pero lo podrá hacer este próximo miércoles, tal y como anunció hace unos días. “Yo sé que durante las emisiones de la serie documental ha sido muchísima la información que todos habéis tenido que digerir y ver y asimilar. No es fácil contar una vida de 30 años en unas pocas semanas. Entonces yo creo que, llegados a este punto, que estamos en el ecuador de la historia que es mi vida, creo que es el momento de hacer un parón en la emisión de la serie documental y usarlo para poder resolver y aclarar puntos. Explicar algunas cosas que yo supongo que vosotros o que las personas que estén en casa viéndolo se hayan preguntado. Entonces me gustaría el miércoles que viene estar con vosotros en directo para hacer precisamente eso”, dijo en directo a través de una llamada teléfonica al plató donde se emite su docu-serie.