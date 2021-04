El documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha llegado al meridiano de su emisión. Ya son 6 capítulos los que se han emitido sobre la vida de Rocío Carrasco donde Antonio David, ha sido el protagonista indiscutible de esta trama. No obstante, a lo largo de estos episodios han sido varios los nombres que han ido saliendo, ya que han tenido relación con la historia que ha narrado en primera persona la hija de ‘La más grande’. Uno de ellos es el de Rocío Mestre, quien fuera pareja de Fidel Albiac antes de conocer a Rociíto.

Fue en la entrega de los episodios 4 y 5 de la docu-serie donde esta figura aparece. Rocío Carrasco tomó la decisión en el verano de 1999 de separarse de Antonio David Flores al descubrir que llevaba una vida paralela con Sonsoles. A partir de ahí, la hija de Pedro Carrasco determina que sigue su camino por separado y es cuando conoce a su actual marido, Fidel Albiac. «Ese verano aparece Fidel y yo estaba sentada en una butaca comiendo pipas viendo pasar a la gente. De repente, veo que va pasando por la calle una amiga de mis primas y la saludo. Ahí me presentó a Fidel. De repente, no sabía donde meterme. Fue un impacto», confesó Rocío Carrasco sobre la primera vez que vio a Albiac.

Sin embargo, por aquel entonces, Fidel tenía pareja, Rocío Mestre. “Eramos amigos, me apoyaba en todo y no íbamos a hacer nada porque yo no iba a hacer algo que ya me habían hecho”, declaró la hija de la Jurado. Pasaron los meses y Fidel terminó su relación. “Al poco tiempo vino a verme a Madrid y nos besamos. Se puede decir que se hizo oficial nuestro noviazgo en el primer viaje que hicimos a Portugal”, contó Rocío Carrasco con una sonrisa al recordar aquel momento.

Es necesario recordar que, en el 2000, Rocío Mestre tuvo que enfrentarse a la prensa en alguna ocasión para desmentir que era ella quien convocaba a los medios de comunicación. Acusaciones que recibió por parte de su ex pareja -Fidel Albiac-. Fue en su llegada al Rastrillo de Sevilla donde trabajaba como voluntaria donde tuvo que hacer unas declaraciones al respecto.“Es que no tengo nada que decir porque se pueden decir muchas cosas, pero ya como te he dicho estoy dedicada a mis estudios, única y exclusivamente y todo lo que vaya fuera de eso no me interesa, ni qué digan, ni qué hablen, me da igual”, expresó en un primer momento para más tarde añadir que: “Mi padre no ha querido entrar en ningún momento en todo esto, se ha mantenido totalmente al margen. Lo único que ocurre es que cuando ya salen declaraciones tan fuertes como es una acusación, que no he tenido por su puesto nada que ver y es absurdo pensarlo ¿no? Porque me parece de muy mal gusto, de falta de escrúpulos que se tenga que juzgar a una tercera persona para justificar sus actos. Entonces, mi padre, cuando ha visto esas declaraciones, primero ha dicho que nos vamos a asegurar que esas declaraciones salen de ahí y en caso de que sea así, vamos a tomar medidas pertinentes, lógicamente”.

Más tarde, cuando ocurrió el fatídico accidente de Rocío Carrasco y Fidel Albiac mientras circulaban por la carretera de Rascafría -Madrid-, Mestre les deseó una pronta recuperación al enterarse de la noticia. “Me enteré ayer cuando llegaba de trabajar del Rastrillo, y me enteré como vosotros… Lo único que sé es lo que sabéis vosotros, no sé nada más. Simplemente que tengan una mejoría lo más pronto posible”, expresó el 13 de febrero del 2000.