Rocío Carrasco: en directo documental contar la verdad para seguir viva | Fidel Albiac, Pedro Carrasco…

22:50 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Intermedio. A la vuelta continúa el episodio 6.

22:49 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Lee el informe de los psicólogos del juzgado. Evaluación de Rocío Flores (5 años): «Es una niña expresiva y cariñosa»

22:48 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Responde a lo que se comentó sobre la convivencia de Fidel con sus hijos. «Se pide a la audiencia a que el núcleo familiar sea sometido a un informe psicosocial de la Audiencia Provincial. Yo no me opongo, pero para mí sí fue bastante traumático»

22:45 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Fidel con mis hijos era y ha sido una persona que se ha preocupado, que se ha ocupado y que se ha desvivido como si fueran suyos y que siempre ha inculcado a esos niños que respetaran a su padre. Y esos niños con Fidel eran locura».

22:44 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «La muerte de mi padre la sobrellevo con el calor de mis hijos que eran muy pequeños, con el de mi madre, con el calor de mi pareja en ese momento y llegando a la conclusión de que lo único que tenemos claro es que nacemos y nos morimos. Yo afortunadamente había disfrutado de mi padre mucho y que él en su vida había conseguido lo que había querido».

22:42 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Para mí esa señora (Raquel Mosquera), esa señorita, esa mujer, no existe. Para mí existe en lo que judicialmente se refiere. Voy a seguir como he hecho hasta ahora, poniéndolo en manos de la justicia».

22:41 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío sobre la herencia de Pedro: «No he recibido todo lo que mi padre quería. Ese reloj que yo quería lo quería porque tenía una inscripción del día que se casó con mi madre».

22:40 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Antonio David Flores se presentó en el funeral de Pedro: «Él promovió lo que estamos viendo, por eso la gente responde a una imagen que se ha planteado y que la ha creado el padre impío junto con los medios de comunicación. Pero es capaz de eso y de muchísimo más».

22:38 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| A la salida del entierro Rocío y Fidel fueron abucheados: «Obedecía a una imagen que se había dado y la gente expresaba lo que en ese momento pensaban que era real y ahí ya se decía que yo no tenía relación con mi padre»

22:36 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «No quiero recordar nada de ese día», dice Rocío del día del entierro de su padre. «No solo se fue mi padre, se fue mi niñez, yo era locura con mi padre».

22:34 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Cuenta cómo se enteró de la muerte de su padre: «Fidel me dijo: ‘Ro, a tu padre le ha dado un infarto y yo le dije: ‘No pasa nada, está Raquel con él y mañana por la mañana llegamos nosotros’. Estaban en Sevilla y Rocío pensaba que estaba en el hospital acompañado de su familia.

22:32 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío y Fidel perdonan a Pedro. «Es la última vez que veo a mi padre gracias a Fidel porque yo no tenía pensamiento de tener esa conversación»

22:30 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío desmiente a Raquel Mosquera: «Por mucho que ella diga, mi padre no se hubiera referido jamás a mí como ‘esa hija de puta’. Mi padre no se fue en ese coche haciendo ‘eses’ ni pegando volantazos porque había tenido una pelea conmigo, se va haciendo eses por otras circunstancias que ella sabe perfectamente y yo también».

22:29 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Mi padre terminó pidiéndole perdón a Fidel, pidiéndome perdón a mí y diciéndome que me quería» y así fue como terminó la conversación.

22:28 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Relata una llamada en el Día de Reyes en la que Pedro pide llevarle los regalos a sus nietos. Fidel le dice a Rocío que si no hablaba con su padre él se iba de casa. «Lo llamé, tuvimos una conversación muy larga delante de la que era su mujer en ese momento. Fidel no quiso estar presente»

22:27 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío: «Yo ahí no tenía relación con él porque ya había pasado el accidente. Mi padre no conocía a Fidel y por desgracia no le dio tiempo a conocerlo»

22:24 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| El episodio comienza repasando la vida de Pedro Carrasco: sus títulos deportivos y, haciendo hincapié en el orgullo que era para él ser el padre de Rocío Carrasco

22:23 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Comienza la primera parte del episodio número 6, ‘Quién te crees tú’.

22:22 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Carlota muestra un parte médico fechado el 26 de mayo de 2002 del que se desprende una posible negligencia por parte de Antonio David Flores cuando sus hijos estaban pasando el fin de semana con él. El pequeño David se cayó de la cama, se rompió el brazo, pero el ex guardia civil no le llevó a un centro médico, algo que sí hizo Rocío Carrasco, que interpuso una denuncia después contra el padre de sus hijos.

22:19 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Esta noche se presentarán hasta 6 documentos que avalarán el testimonio de Rocío Carrasco, entre ellos una pericial que mostrará cómo era Rocío Flores con 5 años.

22: 17 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Marc Giró, uno de los colaboradores de esta noche: «Rocío Carrasco sigue ejerciendo de madre y esto se lo dedica a su hija Rocío Flores y por supuesto a su hijo»

22: 15 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío Flores, en el pensamiento de todos los colaboradores.

22: 12’ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Carlota Corredera presenta a los colaboradores que están en plató.

22: 11’ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Carlota Corredera sobre una de las partes del contenido de hoy, la relación de Rocío Carrasco y Rocío Flores: «Muchos entenderán qué ha pasado par que madre e hija no tengan relación’.

22:07 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Comienza el documental de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

21:57 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| En la nueva emisión del documental de la hija de Rocío Jurado se hablará de la muerte de Pedro Carrasco, cómo era su relación con él cuando falleció, también de la custodia de Rocío y David Flores, así como de la obtención de la nulidad de su matrimonio con Antonio David Flores.

21: 50 ‘ROCÍO, CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Faltan 10 minutos para que comience la emisión del sexto episodio

Este miércoles, 7 de abril, Telecinco emite un nuevo episodio del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Será una única entrega, la del capítulo 6, dividida en dos partes, durante las que Rocío Carrasco repasará los acontecimientos que vivió entre enero de 2001 y junio de 2003. Bajo el título ‘Quién te crees tú’, el mismo que una de las canciones pertenecientes al álbum ‘¿Dónde estás amor?’ (1987) de la discografía de su madre, recordará, entre otras vivencias, la muerte de su padre, Pedro Carrasco, la nulidad de su matrimonio con Antonio David Flores, o las acusaciones vertidas contra Fidel Albiac. Pero además, la hija de ‘La Más Grande’ hablará de la obtención de la custodia de su hijos, Rocío y David Flores, y relatará cómo era la relación que mantenía con ellos. ‘LOOK’ va a compartir el minuto a minuto con sus lectores.