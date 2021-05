El gesto de Gloria Camila con el que hace un guiño a Rocío Carrasco

Este sábado se ha celebrado un especial homenaje a Rocío Jurado en Chipiona -Cádiz-, su tierra natal. El próximo 1 de junio se cumplirán 15 años desde la muerte de la artista, pues es necesario recordar que estuvo luchando cerca de dos años contra el cáncer d páncreas que terminó con su vida. Su familia ha querido recordarla con una serie de emotivos actos que han tenido lugar durante la mañana de este 29 de mayo. Primero se ha realizado una misa en el Santuario de la Virgen de Regla, ya que la intérprete de ‘Punto de partida’ siempre había sido muy devota. Hasta la iglesia se han desplazado numerosos miembros de su familia, aunque ha habido limitaciones de aforo debido a la situación sanitaria que se está viviendo como consecuencia del coronavirus.

Sin embargo, Gloria Camila ha llamado especial atención por el look que ha escogido para este momento tan especial. La hija de Rocío Jurado se ha decantado por un traje de dos piezas compuesto por una blazer oversize y un pantalón de líneas rectas en color fucsia. Lo ha ha combinado con un top de crochet blanco y una sandalias transparentes. Ha sido la combinación de las prendas y el tono lo que más ha resaltado, pues su hermana, Rocío Carrasco ha apostado por la misma línea estilística para su documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Algo que podía haber pasado desapercibido, pero que, sin embargo, se ha convertido en el foco de todas las miradas. Ante la expectación que ha generado la elección de las piezas, la tía de Rocío Flores ha preferido guardar absoluto silencio y no ha revelado el motivo de su elección a los periodistas allí congregados. Casualidad o no, lo cierto es que podría ser un guiño para acercar posturas después del brutal testimonio que ha estado narrando Rociíto desde hace dos meses.

José Ortega Cano, en directo en ‘Viva la Vida’

José Ortega Cano ha sido otro de los asistentes al reencuentro familiar para recordar a ‘La más grande’. Sin embargo, ha acudido sin Ana María Aldón, que ha estado esta tarde en ‘Viva la Vida’. “No he ido nunca porque no he querido llamar la atención. Esto es mi opinión sin ofender. No he querido tampoco faltar al respeto a nadie. Es un momento muy familiar y yo creo que no es mi sitio estar ahí”, ha confesado la colaboradora. Palabras que ha querido responder el diestro que ha entrado en directo en el programa. “Te lo digo con total sinceridad. No te haces una idea de los fans que tienes aquí en Chipiona Ana. Tienes que venir”, ha dicho el viudo de Rocío Jurado.