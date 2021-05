Rocío y David Flores, rotos de dolor en el homenaje a Rocío Jurado

Todavía quedan unos días para que se cumpla el aniversario de la muerte de Rocío Jurado. El próximo 1 de junio habrán pasado 15 años desde que la intérprete de ‘Como una ola’ fallecía como consecuencia del cáncer de páncreas que terminó con su vida. Sin embargo, este sábado se han celebrado una serie de actos en Chipiona -Cádiz-, su tierra natal, en homenaje al eterno legado que ha dejado. Una fecha muy señalada en el calendario para la familia. Durante la mañana de este 29 de mayo se ha podido ver cómo se han desplazado hasta el Santuario de la Virgen de Regla, Rocío y David Flores, Gloria Camila, José Ortega Cano, Gloria y Amador Mohedano, entre otros. La primera parada ha tenido lugar en este enclave que fue tan especial para la cantante para la celebración de una misa en su recuerdo.

Este homenaje a la intérprete ha generado una gran expectación, ya que es la primera vez que la familia al completo se reencuentra tras la emisión del histórico documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Una serie en la que Rociíto ha revelado desde cómo vivió su separación con Antonio David Flores hasta la brutal paliza que le propinó su hija. Incluso ha llegado a confesar qué es lo que opina de Ortega Cano y qué fue lo que le hizo tomar la determinación de romper su relación con su tío Amador. Un testimonio que ha colocado en el ojo del huracán a varios de sus familiares.

Después de celebrarse la misa que ha sido oficiada por el Rector del Santuario, Juan José Rodríguez y retransmitida en directo debido a que el aforo ha tenido que verse reducido por las restricciones sanitarias causadas por la pandemia, se han desplazado hasta el cementerio donde reposan los restos mortales de Rocío Jurado. Uno de los detalles que han llamado la atención de este emotivo homenaje ha sido que todos han lucido la misma mascarilla negra con el nombre de la artista bordado a una clave de sol junto a la palabra “inmortal”.

En el Mausoleo que se ha dedicado a la artista se han colocado diversos adornos florales y se ha podido ver a un David Flores muy afectado por la pérdida de su abuela. El joven que no ha podido aguantar las lágrimas ha encontrado consuelo en su hermana Rocío, que no ha dudado en abrazarle. “La familia y todas las personas de la Asociación han hecho esto posible durante todos estos años. David Flores tiene unos sentimientos mayores de los que podríamos tener cualquiera de nosotros. Él las cosas las siente más y es más sincero, entonces lo transmite, no se corta. No tiene miedo a llorar ni a decir lo que le parece”, ha explicado José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano. Por otro lado, Gloria Camila que ha lucido un traje fucsia ha estado en todo momento agarrada a la mano de su padre, José Ortega Cano.