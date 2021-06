Ana María Aldón, preocupada por el estado de salud de José Ortega Cano

‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha provocado un gran revuelo mediático. Tanto es así que no se habla de otra cosa desde hace ya dos meses. El testimonio de Rocío Carrasco sobre cómo vivió su divorcio de Antonio David Flores y el distanciamiento con sus hijos ha hecho posicionarse (de nuevo) a la opinión pública. Y no solo eso porque a lo largo de los 12 episodios que han compuesto la docu-serie, la hija de ‘La más grande’ también ha revelado detalles sobre su relación con otros miembros de su familia como lo es José Ortega Cano. Ana María Aldón ha acudido al concierto de Pitingo en compañía de su cuñada, Mari Carmen, ya que su marido no ha podido acompañarlas por su delicado estado de salud. De hecho, su ausencia es lo que ha hecho levantar todas las alarmas.

Cuando los reporteros le han preguntado sobre el torero, la andaluza ha respondido que “no está muy bien”. “Le han hecho una prueba esta mañana, un TAC coronario con contraste y no se encuentra bien. Cosas suyas del corazón”, ha explicado la colaboradora de ‘Viva la Vida’. Es necesario recordar que el maestro lleva arrastrando problemas de salud desde hace algún tiempo, concretamente desde que se contagió de coronavirus. Enfermedad que superó con éxito el pasado invierno. No obstante, la mini serie de Rociíto también le ha pasado factura, tal y como confesó la diseñadora durante una de las emisiones del programa presentado por Emma García.

La mujer del torero reconoció que las pruebas médicas que se realizó en el mes de abril salieron “bien”, pero que “su malestar te amarga porque no se puede estar así, está todo descartado, tiene un dolor en el estómago y por la tarde le sube la tensión». Asimismo, Aldón dejó claro que se realizó todo tipo de pruebas. «A lo mejor no tiene nada que ver con el covid, pero desde que acabó con el covid empezó. No tiene nada, está igual que hace un mes», añadió por aquel entonces. De nuevo, parece que José Ortega Cano no atraviesa su mejor momento de salud tras salir a la luz que la hija de Rocío Jurado está grabando una nueva temporada titulada ‘En el nombre de Rocío’.

Documental en el que narrará con pelos y señales cada uno de los motivos por los cuales no se habla con algunos miembros de su familia. De hecho, se estrenará el próximo otoño esta segunda parte en la que la madre de Rocío Flores contará entre otras cosas, la verdadera causa por la que cortó todo tipo de contacto con el que fue marido de su madre. Por el momento, Ortega se mantiene al margen y cada vez que habla sobre Rocío lo hace en un de lo más tono conciliador con el que parece que quiere enterrar el hacha de guerra.