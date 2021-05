Cada vez son más los rostros conocidos y personas anónimas que han recibido una dosis (o las dos) de la vacuna frente al coronavirus, pero aún son muchos los que esperan con ganas el día en el que reciban un mensaje citándoles para recibir la esperada inyección. Sin embargo, hay un personaje muy conocido que ha dicho no a la vacuna frente a la Covid-19: José Ortega Cano.

Una noticia que puede sorprender a más de uno, pues a comienzos de año se conocía que el torero había dado positivo en coronavirus. «Llevo una semanas muy fastidiado», desvelaba él mismo a la revista ‘Semana’, a la que añadía que tenía «fuertes dolores desde hace varias semanas, y desde que sufriera los síntomas de la enfermedad. No tengo mucho ánimo, no salgo casi nada, solo para ir de médicos y tengo fuertes dolores de estómago». Nadie está obligado a vacunarse frente a la Covid-19, pero lo cierto es que la decisión de José Ortega Cano tiene un trasfondo médico. Según ha podido conocer este medio, el motivo de esta negativa por parte del torero, que tenía cita esta misma semana, se debe a su salud actual.

Desde hace varios años, José Ortega Cano toma Sintrom, una medicación para la mejora de la coagulación de la sangre. El problema estaría en una descompensación entre ambas medicaciones. ‘Look’ se ha puesto en contacto con la esposa del diestro, Ana María Aldón que ha confirmado esta información sobre que a su marido le llamaron para vacunarse pero tuvo que rechazarlo. A pesar de esta mala noticia, todo apunta a que una vez se le regule la dosis que toma de Sintrom, el torero podrá ser vacunado.

Las últimas semanas no han sido fáciles para José Ortega Cano y su familia. En los meses que va de año, ha tenido que enfrentarse a diferentes pruebas médicas que le han tenido preocupado y es que, por ejemplo, tuvo que someterse a una endoscopia y otras pruebas médicas a causa de unos dolores estomacales que le causaban malestar. Por suerte, los días han ido sucediendo y parece que las cosas van algo mejor para el marido de Ana María Aldón.

Este no es el único frente que tiene abierto Ortega. Desde que la hija de su mujer, Rocío Carrasco, decidiera romper su silencio en el documental ‘Rocío, Contar la verdad para seguir viva’, se ha convertido en uno de los personajes más buscados. En uno de los episodios, la joven desveló que la relación entre ambos es inexistente: «A José Ortega Cano siempre le tuve mucho cariño. Le tuve. En pasado. No es que ya no le tenga afecto, es que no lo quiero tener en mi vida», dijo. «¡Qué le vamos a hacer! Yo no obligo a nadie!», respondió sobre este asunto su mujer a mediados del mes de abril, recalcando que seguía muy «preocupada» por la salud de su marido .

Mientras que José ha optado por guardar silencio, la postura de la sanluqueña ha sido permanecer lo más neutral posible. Pese a tener un gran contacto con Rocío Flores (con quien se ha visto en las últimas semanas), la colaboradora de televisión también ha querido tomar partido en todo este entramado familiar y se ha puesto en la piel de Carrasco como madre. «No me extraña que no le coja el teléfono porque ella está mal, en tratamiento, y no sabe lo que se va a encontrar», afirmó.