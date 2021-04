Ana María Aldón se pone romántica en su noveno aniversario con Ortega Cano

Se casaron el 30 de septiembre de 2018, pero José Ortega Cano y Ana María Aldón tienen otro aniversario marcado en su calendario: el del día en el que empezaron a salir. Una fecha muy especial que la diseñadora no ha pasado por alto y ha querido celebrar con sus seguidores de las redes sociales, con quienes ha compartido una bonita fotografía de pareja y una romántica dedicatoria que en apenas unos seguros ha conquistado a sus followers.

«Nueve años juntos», comienza escribiendo la andaluza, que recuerda en la publicación que este largo camino que han vivido juntos no ha sido fácil siempre. «En el camino hubo quien sí y quien no, poco nos importó su opinión», asegura, recopilando la que ha sido una de las ‘normas’ del matrimonio, vivir felices y ajenos a las polémicas. «Te quiero ♥️», termina Ana María, que sigue tan enamorada del diestro como cuando le conoció, hace casi una década.

Los comienzos de la pareja no fueron nada fáciles, pues al poco de empezar su noviazgo, en abril de 2014, Ortega Cano ingresó en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, para cumplir una condena de dos años y seis meses por causar un accidente de tráfico en el que falleció un hombre, Carlos Parra, y por el cual fue condenado por homicidio imprudente y conducción temeraria. En todo momento, Ana María permaneció a su lado, llegando incluso trasladándose a la provincia aragonesa para estar más cerca de él. Lo cierto es que Ana María tenía un buen motivo, pues quería que su hijo, José María, estuviese cerca de su padre.

Fue a los tres meses de conocerse cuando la colaboradora televisiva se quedó embarazada del niño, algo que no estaba programado pero que fue recibido con mucha alegría por ambos. Así lo contó ella misma a Carlos Sobera en el programa ‘Volverte a ver’. «Me fui al hospital al salir del trabajo porque tenía dolor de riñones y me dijeron que estaba embarazada, yo no me lo podía creer», explicaba Aldón, que añadía que se quedó tan sorprendida que fue el doctor quien le tuvo que dar la buena nueva al diestro. «Yo estaba en shock, le dije al médico «dígaselo usted al padre», y lo hizo. Solo podía escuchar de fondo: «ole, ole, ole, ole. Durante dos minutos no calló».

Fue en el mismo programa donde contó también cómo se conocieron, una historia entrañable en la que el azar tuvo mucho que ver. «Fui a pasar con mi madre el día a la Finca Yerbabuena, en una excursión en un autobús de gente más mayor, pero yo no esperaba encontrarme con él», explicaba. Durante la excursión, notó como José no dejaba de lanzarle ‘miraditas’. «Claro, era la más joven y el hombre se fijó en mí y a la hora de irme me pidió el teléfono», desvelaba la empresaria, que le dio su número para tomarse u café «algún día». «Pero me llamó cuando aún no había ni salido de la Finca para decirme que me fuera a El Rocío con él, pero le dije que no», explicaba entre risas, desvelando que al final le dijo que sí. Y hasta hoy. «fue el destino, yo tenía una vida muy ordenada. Mi negocio, mi familia, mi hijo…Todo muy estable, pero vino este hombre a darme un revolcón a la vida».

Este embarazo tan precoz y la diferencia de edad entre ambos, supo alguna trabaja al principio, pero 9 años después José Ortega Cano y Ana María Aldón han demostrado estar hechos el uno para el otro.