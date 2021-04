Ana María Aldón reacciona a las palabras de Rocío Flores

Las reacciones por las palabras que dijo ayer Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’ no se han hecho esperar. La hija de Antonio David miró a cámara y lanzó un contundente mensaje a su madre, Rocío Carrasco. «Siento la necesidad de explicar al menos cómo me siento porque me estoy creando una coraza que yo no soy así. Tengo sentimientos y no pocos. Se juzga y se dice. Las cosas no son así. Cuando digo que no son así es porque es la realidad. Yo conozco perfectamente a mi madre y sé mejor que nadie lo que he vivido en casa de mi madre. Conozco perfectamente a mi padre y sé lo que he vivido en casa de mi padre. Se ha dicho que a mí me han criado en una casa con odio y lo digo ya mirando a cámara: En mi casa jamás en la vida se me ha inculcado odio hacia mi madre, jamás en la vida. Siempre lo he dicho y no tengo por qué mentir porque es la realidad”, declaró la joven muy afectada por la situación familiar que está viviendo.

Además, confesó que había llamado a su progenitora, pero que no había obtenido respuesta por parte de ella. Si primero fue Rosa Benito quien habló en el ‘Fresh’ que “Ole por Rocío Flores y por lo que dijo”, este sábado ha sido Ana María Aldón quien se ha pronunciado al respecto en ‘Viva la Vida’.

“Yo no conocía esta situación ni las llamadas hacia su madre”, ha emprezado diciendo la colaboradora. “Me ha parecido que ha hablado del corazón porque no puede más con la presión. Habla de ella y de su hermano. A mí me parece una llamada de una hija desesperada que ya no puede con la desesperación”, ha explicado la mujer de José Ortega Cano a Emma García. Además, Ana María ha añadido que “no me extraña que no le coja el teléfono porque ella está mal, en tratamiento, y no sabe lo que se va encontrar. Yo creo que el miedo paraliza. Tengo la esperanza en que suceda la llamada y reencuentro entre hijos y madre. Ella quiere un acercamiento con su madre”. No obstante, también ha apuntado que a Rocío “le genera rechazo las personas que se tienen contacto con Antonio David”.

La ex concursante de ‘Supervivientes’ ha dicho que sería un buen momento para que Rocío Carrasco “deje la mochila que lleva llevando durante más de 20 años. Por lo menos que lo solucione con sus hijos aunque no quiera saber nada de los demás”. Ana María Aldón que en cierto modo también está sufriendo las consecuencias del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, llegó a confesar la pasada semana en el formato para el que trabaja que estaba «harta» de la docu-serie porque estaba afectado a la salud de su marido.

Por su parte, Terelu Campos, amiga íntima de la hija de ‘La más grande’ ha confesado que «no sabe nada» sobre los últimos acontecimientos. «Nunca he hablado de Rocío hija y me gustaría mantenerme en la misma postura porque todo lo que yo diga tiene una repercusión mayor que si lo dice cualquiera de mis compañeros», ha contestado la hermana de Carmen Borrego a la pregunta de la presentadora sobre qué opina de las palabras de Rocío Flores.