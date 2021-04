El documental de Rocío Carrasco ha provocado un huracán de opiniones, sobre todo, para todos aquellos afectados por las declaraciones de la hija de ‘La más grande’. Entre ellos, se encuentra José Ortega Cano que ha tenido que escuchar cómo Rociíto dice en la docu-serie que su boda con Rocío Jurado no fue una decisión “acertada”. Palabras que han provocado cierto mal estar en la familia. Este domingo, Ana María Aldón ha dado un paso al frente y se ha mostrado más sincera que nunca sobre todo este entramado familiar que les ha vuelto a colocar en primera línea mediática.

El torero no termina de recuperarse de sus problemas de salud y su mujer, ha mostrado su preocupación pese a que todavía quedan 6 episodios de la serie que se ha convertido en todo un éxito de audiencia. Visiblemente molesta, Ana María Aldón ha confesado a Emma García que está “harta” de esta situación. «Lo he pasado mal, tenía ganas de que un tsunami me llevara. El documental es que no tiene fin…», ha expresado dolida y con ganas de que termine el testimonio de Rocío Carrasco.

Debido a la situación que están viviendo desde hace algunas semanas, concretamente desde el pasado 16 de marzo, la colaboradora de televisión está visiblemente molesta y alterada porque no ve el fin del relato de la hija de Pedro Carrasco. La diseñadora ha explicado que está muy preocupada por la salud del diestro y lejos de ocultarlo ha reconocido que, aunque las últimas pruebas médicas que se han realizado han tenido un resultado óptimo, no termina de recuperarse. «La salud de mi marido es lo que más me preocupa. Él está bien de salud, pero se sigue encontrando mal y la tensión le sigue subiendo», ha dicho.

Sin ir más lejos, hace unas semanas, también habló de cómo se encuentra el torero. “Su malestar te amarga porque no se puede estar así, está todo descartado, tiene un dolor en el estómago y por la tarde le sube la tensión”, dijo por aquel entonces. Unas dolencias que comenzaron el pasado mes de enero, poco después de que superara el coronavirus. «A lo mejor no tiene nada que ver con el covid, pero desde que acabó con el covid empezó. Se le ha hecho todo tipo de pruebas y no hay nada, está igual que hace un mes», añadió.

Pese a que Ana María Aldón llegó a la vida de José Ortega después de la trama que está narrando Rocío Carrasco, es inevitable que no le salpique todo lo que está sucediendo desde hace un mes. Se mantiene cauta y serena cuando habla de ello, pero no puede evitar desahogarse en ciertos momentos, tal y como ha hecho esta tarde en el programa para el que trabaja. Por otro lado, en Semana Santa, la televisiva demostró junto a su marido que toda la familia está más unida que nunca, pues almorzaron juntos con Gloria Camila y Rocío Flores.